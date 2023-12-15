Операция "уточки" и опять новые трамваи. 7 самых добрых новостей декабря

- В небе над Барнаулом можно будет увидеть разноцветный поток Геминиды — до 150 метеоров в час.
- В Алтайском крае с помощью неонатального скрининга выявили СМА у ребенка сразу после рождения (раньше патологию замечали только через год или два). Малыш уже получил необходимый для жизни препарат.
- Жители Первомайского района спасли замерзающих уток. Люди вовремя отловили птиц из замерзающего пруда и доставили их в ветклинику на реабилитацию.
- В Алтайский край поступили первые семь автобусов, которые купили за счет казначейского кредита. Их передадут Славгороду, Алейску и Змеиногорскому району.
Парк "Центральный".
vk.com/centropark22
- Барнаульский парк «Центральный» откроется 16 декабря — впервые после реконструкции. Там собираются устроить большой праздник: с сушками, катком и чаем.
- В Алтайском крае на маршрут «Барнаул — Артышта-II» вышел новый электропоезд. Его вагоны оборудованы климат-контролем, шумоизоляцией, видеонаблюдением и USB-разъемами. Первый рейс отправили торжественно.
- Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов сообщил, что белорусские трамваи могут выйти на первые рейсы в Барнауле уже в декабре. Вагоны достанутся маршрутам №7 и №1.