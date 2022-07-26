Опоры теплосети окончательно установили на строящемся мосту в Барнауле

Все четыре опоры тепловой сети установили на мосту на пр. Ленина в Барнауле, сообщают в Telegram-канале « Мост ».

Опоры тепловой сети окончательно установили на строящемся мосту в Барнауле.

Отмечается, что опоры состоят из 18 буронабивных свай. Теперь на них монтируют железобетонный монолитный ростверк. Дальше на нем хотят установить опору под теплосеть и трубу отопления.

Планируется, что работы закончат до начала отопительного сезона.

Рабочие продолжают демонтаж балок. При этом перенос коммуникаций и сетей завершен.

По имеющейся информации, изношенные конструкции путепроводов на Новом рынке демонтировали на 70%.



Ранее стало известно, что в Барнауле завершают установку свай для теплосети на мосту у Нового рынка.