27 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Опоры теплосети окончательно установили на строящемся мосту в Барнауле

Все четыре опоры тепловой сети установили на мосту на пр. Ленина в Барнауле, сообщают в Telegram-канале «Мост».

Опоры тепловой сети окончательно установили на строящемся мосту в Барнауле.
Опоры тепловой сети окончательно установили на строящемся мосту в Барнауле.
t.me/most_barnaul/247

Отмечается, что опоры состоят из 18 буронабивных свай. Теперь на них монтируют железобетонный монолитный ростверк. Дальше на нем хотят установить опору под теплосеть и трубу отопления.

Планируется, что работы закончат до начала отопительного сезона.

Рабочие продолжают демонтаж балок. При этом перенос коммуникаций и сетей завершен.

По имеющейся информации, изношенные конструкции путепроводов на Новом рынке демонтировали на 70%.

Ранее стало известно, что в Барнауле завершают установку свай для теплосети на мосту у Нового рынка.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость