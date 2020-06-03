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Жизнь

Опубликовано архивное видео про экс-депутата Быкова: признания киллеров и коллег

Телеканал НТВ опубликовал сюжет о красноярском политике Анатолии Быкове, который готовили к эфиру в 2016 году, но из опасений журналисты обнародовали видео только после ареста экс-депутата, пишет «Проспект Мира».

Анатолий Быков.
Анатолий Быков.
khakasia.info.

Напомним, 7 мая стало известно о задержании Быкова по подозрению в причастности к убийству двух жителей Красноярска в 1994 году. Позже ему предъявили обвинение.

Сейчас экс-депутат находится в СИЗО, откуда написал президенту России Владимиру Путину письмо, в котором назвал себя «патриотом».

В сюжете есть признания киллера Владимира Татаренкова. Он вспоминает совершенные им убийства криминальных авторитетов в 1993—1994 годах, утверждая, что делал все по приказу Быкова.

Также в сюжете есть бывшие депутаты горсовета Красноярска. По их словам, у Быкова в городе даже есть «свое кладбище», где лежат те, кто пытались делить власть в городе.

Рассказали о том, что Быков якобы неоднократно «кидал» людей на деньги — не оплатил строительство дома из кедра, а обманутый подрядчик побоялся требовать деньги.

При этом, как отметили в сюжете, для устранения конкурентов не обязательно было убивать — можно лишить работы или жилья.

Кроме того, в ролике есть мнения депутата госдумы Юрия Швыткина и экс-председателя комитета ГД по противодействию коррупции Александра Хинштейна, которые рассказали о криминальном прошлом Быкова.

Ранее член научно-консультативного совета СК назвал главную ошибку Быкова, задержанного за убийства «в лихие 90-е» в Сибири.

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