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Жизнь

Ореховый Спас-2021: почему 29 августа нужно наблюдать за ласточками и журавлями и нельзя готовить

29 августа православные отмечают Ореховый Спас. Его еще называют Хлебным, Холщовым, Осенним и Холодным. Рассказываем, что можно и запрещено в этот день.

Церковь. Молитва.
Церковь. Молитва.
СС0

История праздника

Ореховый Спас тесно связан с библейским сюжетом о Христе, который после сна вытер лицо полотенцем. На ткани отпечатался лик Спасителя. Впоследствии именно с этого образа писали первые иконы Спаса Нерукотворного.

29 августа церковь празднует перенесение Нерукотворного Образа Христа из Эдессы в Константинополь.

Суть названия

Ореховым Спасом день прозвали в народе. Считалось, что к торжеству дозревают орехи и их можно заготавливать на зиму. Хлебным Спас называют потому, что 29 числа хозяйки традиционно выпекали хлеб из муки нового урожая.

Хлеб. Зерно.
Хлеб. Зерно.
Pixabay.com

Традиции Орехового Спаса

Предки связывали 29 августа с приходом осени и холодов. Крестьяне убиралив амбары зерно, сено и овощи. А крестьянки ткали полотна и шили из них теплую одежду для близких.

В этот день готовили вкусные угощения и раздавали их знакомым, соседям, родственникам, немощным и бездомным.

Прародители на Хлебный Спас обязательно ходили в церковь и читали молитвы.

Орехи
Орехи
CCO

Кроме того, славяне заготавливали воду на зиму. По преданию, несоблюдение ритуала могло навлечь засуху в следующем году.

Запреты 29 августа

На праздник запрещено ругаться, сквернословить и ссориться. Следует отказаться от уборки дома и готовки еды — это считается ненужным 29 августа трудом. А вот работа на приусадебном участке, в поле и огороде, наоборот, не возбраняется).

Нельзя переедать, ведь Успенский пост только закончился. Лучше сходить в баню и смыть с себя усталость веником из орешника.

Веники для бани.
Веники для бани.
открытые источники

Приметы на Ореховый Спас

  • Большой урожай орехов — к хорошему урожаю пшеницы в следующем году;
  • Много пшеницы — жди много орехов;
  • Попался червивый орех — жди беды;
  • Орехи большие и спелые — к теплу. Невкусные и гнилые — к затяжным дождям или засухе;
  • Жаркая погода — к дождливой осени и снежной зиме;
  • Водоем теплый — зима будет сырой и теплой.
  • В теплые края отлетают ласточки — к теплой осени, журавли — к ранней зиме.
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