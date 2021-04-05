Организатор нападения на инкассаторов в Красноярске получил 11 лет строгого режима

В Красноярске в понедельник, 5 апреля, суд вынес приговор «работавшему в минус» бизнесмену Алексею Истягину — организатору нападения на инкассаторов, сообщает Babr24.com .

Нападение на инкассаторов в Красноярске.

Напомним, утром 30 мая 2020 года в Красноярске неизвестные напали на инкассаторскую машину — охранники получили огнестрельные ранения. Сбербанк пообещал миллион рублей за информацию о налетчиках.

9 июня полиция задержала трех человек. За рулем ВАЗ-2106, на котором нападавшие скрылись, находился местный бизнесмен Истягин.

«11 лет в колонии строгого режима. Также обязан выплатить компенсацию морального вреда пострадавшим инкассаторам — по 1,5 млн рублей. Еще 299 тыс. рублей выплатит Сбербанку в качестве возмещения вреда», — отмечает издание.

Приговор сообщникам бизнесмена — Юрию Чанчикову и Михаилу Рубцову — вынесут 9 апреля. Они признали свою вину, 2 апреля выступили в суде с последними словами.

Истягин ранее рассказал, что на преступление пошел из-за необходимости оплачивать лечение больной жены. Он имел бизнес, который много денег не приносил, а судя по налоговым отчетам — вообще работал в минус.

Три года разрабатывал план нападения. В 2019 году бизнесмен, имевший автомобиль марки Jaguar, купил в деревне ВАЗ-2106 — специально для налета, чтобы оставить машину и не жалеть.

Двух инкассаторов расстреляли в упор и забрали мешок с деньгами. Из украденных 2,32 млн рублей бизнесмен отдал сообщникам по 723 тысячи, а себе оставил 823 тысячи.

Пострадавшие получили тяжелые огнестрельные ранения с массивным разрушением костных и мягких тканей. Ранее врачи рассказали про ряд сложных реконструктивных операций.