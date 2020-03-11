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11 марта -4°C

Организатору скандального при­ю­та «Успех» вынесли приговор с большой отсрочкой

В Барнауле суд вынес приговор экс-ад­ми­ни­стра­то­ру при­ю­та «Успех» Ла­ри­се Яго­фа­ро­вой, сообщает «Катунь 24».

Лариса Ягофарова.
Лариса Ягофарова.
Скриншот видео телеканала "Катунь24"

Итоговое заседание суда прошло 11 марта, Ягофарову приговорили к 4 годам в колонии общего режима. Обвинение просило 5 лет под стражей.

Примечательно, что отбывание наказание суд отсрочил до того времени, как младший ребенок осужденной достигнет 14 лет.

Напомним, в своем последнем слове на заседании 10 марта Ягофарова сообщила, что попросила прощения у потерпевших — у тех, кто смог приехать в суд.

«Прошу уважаемый суд о снисходительности и не лишать свободы», — сказала Ягофарова.

Руководитель приюта Лариса Ягофарова.
Руководитель приюта Лариса Ягофарова.
Скриншот видео / katun24.ru

Скандал в приюте «Успех»

Скандал с реабилитационным приютом произошел в мае 2019 года, когда Ягофарова с супругом напали на журналиста «Катунь 24». Ранее телеканалу передали фото и видео из приюта, в котором якобы в антисанитарных условиях содержали не менее 15 человек. На некоторых кроватях не было даже матрацев.

Региональное минсоцзащиты провело проверку условий проживания пожилых и инвалидов в помещениях, которые занимает фонд «Мир без наркотиков — это Успех».

6 мая организацию официально исключили из реестра поставщиков соцуслуг.

Постояльцам предложили разместиться в государственной сети стационарных соцучреждений, где имеется достаточное количество свободных мест. При обращении гражданина с личным заявлением ему оперативно предоставлялось место в доме-интернате.

Начальник алтайского МВД Андрей Подолян назначил проведение проверки. Делом занялся и местный СК.

Правоохранители выяснили, что в приюте сделали подложную доверенность и похитили имеющиеся на сберегательном счете постояльца деньги в сумме 1 млн 142 тыс. рублей.

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