Оригинальные поздравления на Старый Новый год в стихах, прозе и смс

Старый Новый год: поздравления в стихах
Оливье, застолье, тосты,
Ходят ряженые в гости.
Дежавю? А может, нет?
Старый Новый год, привет!
Принимайте-ка, друзья,
Поздравленья от меня:
Всем душою не стареть,
Веселиться, песни петь.
Праздничного настроенья
Вам до самого Крещенья!
Всех — со старым Новым годом!
Пусть хорошая погода
В доме и в душе царит.
Пусть со снегом смех летит,
С ветром — легкая удача,
Чтобы стали вы богаче.
Чтобы в нынешнем году
Не увидеть вам беду!
Две недели пролетели —
Снова здравствуй, Новый год!
Только-только всё доели —
Празднует опять народ.
Мы бокалы поднимаем
За удачу, за любовь.
Счастья, радости желаем
И успеха вновь и вновь.
Поздравления со Старым Новым годом 2020 в прозе
Поздравляю с самым загадочным праздником — со Старым Новым годом! И пусть он действительно будет новым и принесет новые успехи, начинания, подарки, радостные мгновения и счастливую мирную жизнь.
В этот Старый Новый год желаю все плохое оставить в прошлом, а в будущее брать самое лучшее. Пусть дом будет полной чашей, теплого семейного очага, любви и мира. Желаю, чтобы каждый день радовал и давал силы на новые свершения!
Пусть в Старый Новый Год свершится доброе чудо в твоей жизни, пусть новая страница жизни полна будет ярких идей и мгновений счастья. Желаю здоровья, достатка, удачи, любви, успеха, везения, гармонии и постоянного радостного блеска в глазах.
Поздравления на Старый Новый год в смс
Пусть хранит вас птица счастья
От печалей и невзгод,
Мира и добра желаю
Я вам в старый Новый год!
На пороге Новый год,
Что зовется Старым,
Пусть он счастье принесет,
Радость и достаток.
Вновь у ваших, у ворот
Добрый Старый Новый год!
Вы его скорей встречайте,
Поздравленья принимайте!