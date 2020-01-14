Оригинальные поздравления на Старый Новый год в стихах, прозе и смс

Оливье, застолье, тосты, Ходят ряженые в гости. Дежавю? А может, нет? Старый Новый год, привет! Принимайте-ка, друзья, Поздравленья от меня: Всем душою не стареть, Веселиться, песни петь. Праздничного настроенья Вам до самого Крещенья!

Всех — со старым Новым годом!

Пусть хорошая погода

В доме и в душе царит.

Пусть со снегом смех летит,

С ветром — легкая удача,

Чтобы стали вы богаче.

Чтобы в нынешнем году

Не увидеть вам беду!