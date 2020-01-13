Приметы на Старый Новый год 2020: как привлечь удачу и богатство

Как правильно встретить Старый Новый год 2020
Согласно приметам, Старый Новый год нужно встречать с размахом и щедрым столом.
В народном календаре вечер 13 января называется «Щедрый вечер». Было принято устраивать большое праздничное застолье и готовить много угощений. По традиции, на стол обязательно ставили блюда из свинины. В этот вечер устраивали гуляния и колядовали.
В ночь на 14 января в квартирах еще стоят украшенные елки. Их нужно убрать на следующий день, уточняет new-year-party.ru.
В Старый Новый год не стоит жадничать, иначе можно весь год провести в бедности.
Народные приметы на Старый Новый год 2020
Колядки и походы в гости с поздравлением были способом привлечь достаток и успех, а также мир и согласие в дом.
Если ночь на 14 января — звездная, то в наступившем году урожай будет хорошим. А обилие инея на ветках деревьев и мороз предвещают богатый урожай меда.
Одиноким девушкам, которые хотят удачно выйти замуж, нужно сделать уборку в доме, навести порядок в шкафах и на полках, выбросить старые и ненужные вещи. Новогодний стол лучше приготовить самой, а блюда на нем должны быть разнообразными. Кроме того, нужно тщательно выбрать наряд и надеть любимые украшения.
Что нельзя делать на Старый Новый год
Согласно приметам, накануне Старого Нового года и в праздник нельзя выносить мусор: так можно выгнать счастье и здоровье прочь из дома.
Долги следует вернуть за 3 дня до наступления Старого Нового года. Не стоит оставлять их на последний день.
Нельзя скупиться на подарках близким.
Что такое Старый Новый год
Старый Новый год — это Новый год по юлианскому календарю. Россия жила по нему вплоть до 1918 года, в то время как в Европе с 1582 пользовались григорианским. Когда наш календарь стал «отставать» от европейского уже на 13 суток, большевики приняли декрет о переходе на григорианский календарь.
1 января по юлианскому календарю сдвинулось на 14 января. Так и появился Старый Новый год.
К слову, Русская православная церковь новшества не приняла и руководствуется юлианским календарем. Из-за этого Рождество наступает позже светского Нового года.