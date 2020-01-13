Приметы на Старый Новый год 2020: как привлечь удачу и богатство

В ночь с 13 на 14 января в России празднуют Старый Новый год — необычный праздник , появившийся из-за календарной реформы в XX веке. С ним связано много народных примет. Рассказываем, как привлечь богатство, удачно выйти замуж и правильно встретить Старый Новый год 2020.

Как правильно встретить Старый Новый год 2020

Согласно приметам, Старый Новый год нужно встречать с размахом и щедрым столом.

В народном календаре вечер 13 января называется «Щедрый вечер». Было принято устраивать большое праздничное застолье и готовить много угощений. По традиции, на стол обязательно ставили блюда из свинины. В этот вечер устраивали гуляния и колядовали.

В ночь на 14 января в квартирах еще стоят украшенные елки. Их нужно убрать на следующий день, уточняет new-year-party.ru.

В Старый Новый год не стоит жадничать, иначе можно весь год провести в бедности.

Новый год. Картинки. СС0

Народные приметы на Старый Новый год 2020

Колядки и походы в гости с поздравлением были способом привлечь достаток и успех, а также мир и согласие в дом.

Если ночь на 14 января — звездная, то в наступившем году урожай будет хорошим. А обилие инея на ветках деревьев и мороз предвещают богатый урожай меда.

Одиноким девушкам, которые хотят удачно выйти замуж, нужно сделать уборку в доме, навести порядок в шкафах и на полках, выбросить старые и ненужные вещи. Новогодний стол лучше приготовить самой, а блюда на нем должны быть разнообразными. Кроме того, нужно тщательно выбрать наряд и надеть любимые украшения.

Новый год. Картинки. СС0

Что нельзя делать на Старый Новый год

Согласно приметам, накануне Старого Нового года и в праздник нельзя выносить мусор: так можно выгнать счастье и здоровье прочь из дома.

Долги следует вернуть за 3 дня до наступления Старого Нового года. Не стоит оставлять их на последний день.

Нельзя скупиться на подарках близким.