Остерегайтесь этого делать на Ионна Богослова. Приметы и традиции 9 октября

9 октября на Руси отмечали День Ионна Богослова. Известно, что он был одним из двенадцати апостолов и особенно любим Богом. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Ионна Богослова

Этот день прозвали еще Иваном-Путников, так как Иоанн Богослов считается покровителем путешественников. К нему обращались за хорошей дорогой и охраной в пути.

Также 9 октября — идеальный день для выезда за город, похода на пикник и далеких путешествий.

Однако в старину люди опасались перекрестков, так как верили, что там обитают духи и другие сверхъестественные силы. Они играют по ночам, морочат и пугают припозднившихся путников.

Что нельзя делать 9 октября

Не стоит ходить через центр перекрестка — жизнь может измениться в худшую сторону.

Нельзя оставлять окна открытыми на ночь — через форточку может влететь нечисть.

Остерегайтесь подбирать с земли вещи на перекрестках и около них.

Нельзя нецензурно выражаться — иначе Иоанн Богослов серьезно накажет ругающегося.

Повремените со стрижкой и экспериментами с прической — она может выйти неудачно.

Приметы Ионна Богослова