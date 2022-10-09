9 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Остерегайтесь этого делать на Ионна Богослова. Приметы и традиции 9 октября

9 октября на Руси отмечали День Ионна Богослова. Известно, что он был одним из двенадцати апостолов и особенно любим Богом. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Поле. Дорога.
Поле. Дорога.
Анна Зайкова

Традиции Ионна Богослова

Этот день прозвали еще Иваном-Путников, так как Иоанн Богослов считается покровителем путешественников. К нему обращались за хорошей дорогой и охраной в пути.

Также 9 октября — идеальный день для выезда за город, похода на пикник и далеких путешествий.

Однако в старину люди опасались перекрестков, так как верили, что там обитают духи и другие сверхъестественные силы. Они играют по ночам, морочат и пугают припозднившихся путников.

Что нельзя делать 9 октября

  • Не стоит ходить через центр перекрестка — жизнь может измениться в худшую сторону.
  • Нельзя оставлять окна открытыми на ночь — через форточку может влететь нечисть.
  • Остерегайтесь подбирать с земли вещи на перекрестках и около них.
  • Нельзя нецензурно выражаться — иначе Иоанн Богослов серьезно накажет ругающегося.
  • Повремените со стрижкой и экспериментами с прической — она может выйти неудачно.

Приметы Ионна Богослова

  • Если в этот день тепло и солнечно — то июнь будет, наоборот, холодным и дождливым.
  • Тетерева на верхушках деревьев сидят — погода ясной будет.
  • Розовый закат — к ветрам.
  • Сильный листопад — к похолоданию и скорому наступлению зимы.
  • Солнце за тучи садится — к дождю, в облако — к ненастью.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость