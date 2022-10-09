Остерегайтесь этого делать на Ионна Богослова. Приметы и традиции 9 октября

Традиции Ионна Богослова
Этот день прозвали еще Иваном-Путников, так как Иоанн Богослов считается покровителем путешественников. К нему обращались за хорошей дорогой и охраной в пути.
Также 9 октября — идеальный день для выезда за город, похода на пикник и далеких путешествий.
Однако в старину люди опасались перекрестков, так как верили, что там обитают духи и другие сверхъестественные силы. Они играют по ночам, морочат и пугают припозднившихся путников.
Что нельзя делать 9 октября
- Не стоит ходить через центр перекрестка — жизнь может измениться в худшую сторону.
- Нельзя оставлять окна открытыми на ночь — через форточку может влететь нечисть.
- Остерегайтесь подбирать с земли вещи на перекрестках и около них.
- Нельзя нецензурно выражаться — иначе Иоанн Богослов серьезно накажет ругающегося.
- Повремените со стрижкой и экспериментами с прической — она может выйти неудачно.
Приметы Ионна Богослова
- Если в этот день тепло и солнечно — то июнь будет, наоборот, холодным и дождливым.
- Тетерева на верхушках деревьев сидят — погода ясной будет.
- Розовый закат — к ветрам.
- Сильный листопад — к похолоданию и скорому наступлению зимы.
- Солнце за тучи садится — к дождю, в облако — к ненастью.