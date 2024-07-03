От Aplomb до пуантов. 5 студий в Барнауле, где взрослых и детей научат балету

Levita
Здесь есть направление классического балета, боди-балета, с элементами фитнеса, и баррэ — с упражнениями на балетном станке.
Где: пр. Ленина, 124, пр. Красноармейский, 36, ул. Балтийская, 7а.
«Вариация»
Для детей от 14 лет. Здесь преподают классический танец, партерную гимнастику, растяжку, этюдную работу и занятия в пуантах. Педагог проводит уроки в студии и онлайн.
Где: Павловский тракт, 275, ул. Папанинцев, 106а.
«Мой танец»
Здесь есть боди-балет и тренировки по безболезненной растяжке с помощью специальных ремней. А также классический балет.
Где: ул. Льва Толстого, 16.
Bas&kom
Принимает девочек и женщин, мужчин и мальчиков. Хореограф обучает балету, оздоровительной гимнастике и растяжке. Уроки проводят офлайн и онлайн.
Где: ул. Попова, 150.
«Гармония»
Набирает детей от шести лет. Девочек обучают классическому танцу, ритмике и средствам выразительности. Здесь открыты группы для разных возрастов.
Где: ул. Георгия Исакова, 138 к1.
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