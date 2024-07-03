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Жизнь

От Aplomb до пуантов. 5 студий в Барнауле, где взрослых и детей научат балету

Хотите попробовать пуанты в действии? Тогда вам в балетную студию. Altapress.ru нашел целых пять в Барнауле. Там помимо классики есть фитнес и безболезненная растяжка.

Репетиции балета "Вий".
Репетиции балета "Вий".
Дмитрий Лямзин.

Levita

Здесь есть направление классического балета, боди-балета, с элементами фитнеса, и баррэ — с упражнениями на балетном станке.

Где: пр. Ленина, 124, пр. Красноармейский, 36, ул. Балтийская, 7а.

«Вариация»

Для детей от 14 лет. Здесь преподают классический танец, партерную гимнастику, растяжку, этюдную работу и занятия в пуантах. Педагог проводит уроки в студии и онлайн.

Где: Павловский тракт, 275, ул. ​Папанинцев, 106а.

«Мой танец»

Здесь есть боди-балет и тренировки по безболезненной растяжке с помощью специальных ремней. А также классический балет.

Где: ​ул. Льва Толстого, 16.

Закулисье русского балета.
Закулисье русского балета.
darianvolkovacom

Bas&kom

Принимает девочек и женщин, мужчин и мальчиков. Хореограф обучает балету, оздоровительной гимнастике и растяжке. Уроки проводят офлайн и онлайн.

Где: ул. ​Попова, 150.

«Гармония»

Набирает детей от шести лет. Девочек обучают классическому танцу, ритмике и средствам выразительности. Здесь открыты группы для разных возрастов.

Где: ул. Георгия Исакова, 138 к1.

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