Отец перешел к голодовке. Барнаульский мальчик со СМА снова не получил «Спинразу», хотя суд на его стороне

Препарат есть, а лечения нет
Роман Чепуштанов, папа Матвея, рассказывает: «Суд прошел быстро. Наш адвокат разнес в пух и прах аргументы минздрава. Также объяснил, что все консилиумы, которые для нас проводили, были не нужны и только отнимали время. Действия ведомства признаны незаконными».
Согласно решению суда, крайздрав обязан обеспечивать ребенка препаратом «Спинраза» один раз в четыре месяца в необходимой дозировке. Но, несмотря на это, лечение так и не началось.
«После разбирательства, региональный минздрав уведомил прокуратуру и службу судебных приставов, что лекарство для моего сына поступило и его передали в медицинское учреждение. То есть, по их логике, законные обязательства выполнили», — продолжает мужчина.
Узнав об этом, Чепуштановы сразу отправились в медицинский центр, где хранится лекарство. Там же, как ожидали родители, его и введут. Но Роману и Наталье врачи сказали, что ставить укол Матвею не собираются.
«Они снова ссылались на те незаконные консилиумы, — сокрушается Роман, — и говорили, что пока минздрав не даст разрешение именно на ввод препарата, никаких действий не будет. Наш юрист пытался объяснить, что обеспечение препаратом автоматически значит и его введение, но безрезультатно».
Полиция и протокол
Тогда родители Матвея решили пойти другим путем — забрать препарат и найти другую больницу, где его смогут ввести. Мужчина объясняет, что это был единственный безопасный вариант для того, чтобы быстро получить терапию.
«Транспортировать лекарство не так уж и сложно. Нужен только специальный мини-холодильник. Мы его купили и поехали», — рассказывает папа Матвея.
Но в медцентре, где находится «Спинраза» для ребенка, отдавать ампулу на руки отказались.
«Мы вызвали полицию и попросили врачей объяснить их позицию уже не устно, а в протоколе. Правда, его мы пока не видели. Следовательно, официальная позиция учреждения нам неизвестна», — говорит Роман.
Семья ждет действий от ФССП и прокуратуры края. Исполнительный лист у семьи на руках. Учреждение, в котором, как надеялись родители мальчика, ему наконец поставят укол, пока ограничивается только консультациями.
По их итогам становится понятно, что ребенку постепенно становится хуже. Это подтверждают разнообразные тестирования.
От пикетирования — к голодовке
Напомним, у маленького барнаульца Матвея Чепуштанова СМА первого типа. Несколько лет назад в США ему провели инъекцию препаратом «Золгенсма». Считается, что он способен навсегда излечить тяжелый недуг.
Через время мальчику действительно стало лучше. Однако вскоре выяснилось, что в его случае необходимо регулярно вводить лекарство «Спинраза». Причем, в течение всей жизни. Этого мнения придерживаются доктора США, Израиля и России.
В Барнауле семья пытается получить терапию для своего ребенка уже давно. Подробнее мы писали об этом в июле 2022 года.
Тогда Роман Чепуштанов пикетировал здание краевого правительства, чтобы добиться лечения для своего сына. На данный момент мужчина перешел к еще более отчаянным мерам — голодовке.