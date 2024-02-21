Открытие "Йеля", расширение дорог в Барнауле и марафон "Мария-Ра". Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Нашумевшая кофейня "Йель" возобновила работу после проверки Роспотребнадзора. И сделала ремонт, кстати. Напомним, в ней отравились 15 человек. А новости Алтайского края — в моей подборке.

Эксперты объяснили, почему расширение дорог не поможет Барнаулу избавиться от пробок

Барнаульцы постоянно возмущаются: почему в городе не расширят дороги? Ведь для обывательского глаза проблема пробок решается очень просто. Якобы чем шире дорога, тем свободнее чувствует себя машина.

Первое время так и будет. А потом автомобилей станет еще больше, и снова будет тесно.

Заместитель завкафедрой организации и безопасности движения АлтГТУ Сергей Павлов рассказал нашему журналисту, что Барнаулу нужны не восьмиполосные дороги, а комфортабельный и вместительный общественный транспорт.

Пробки. unsplash.com

Магазин-аквариум построят за гаражом в Барнауле

В селе Власиха на ул. Мамонтова, 54-2 построят магазинчик уличной торговли. Причем его почти сразу прозвали аквариумом за панорамные окна в пол. Непонятно, что за прекрасные виды открываются с той точки, раз стены заменили окнами.

На градсовете тоже отметили, что здание будто не на своем месте. Но отторжения от него нет. Проект одобрили.

Кстати, заказчику порекомендовали купить гараж по соседству (и, видимо, снести). Чтобы не портил картину.

Проект магазина на ул. Мамонтова, 54-2. Вадим Ломакин

Когда пройдет знаменитый лыжный марафон с чаем и вкусняшками

Известно, что дистанция составит 50 км.

Марафон пройдет 3 марта и начнется со стартовой поляны Трассы здоровья "Мария-Ра" в 9:00. Участников, которые преодолеют 50 км, будет ждать беспроигрышная лотерея и памятные подарки. А также вкусные угощения от партнеров.

Ну и без чая не обойдется.

Маршрут лыжни. "Мария-ра"

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