Отменили приговор сибиряку «за убийства девочки и студентки». Признание выбивали так, что судили на носилках

В 2018 году Рафаэля Замалтдинова признали виновным в убийствах 12-летней школьницы (2000 год) и 21-летней студентки (2002 год) — их тела нашли в бурятском Северобайкальске.
По словам осужденного, явку с повинной он подписал под пытками, а также из-за угроз в адрес своей семьи.
«Все обвинение строилось на явках с повинной. Позже Рафаэль признался, что 12 июля 2018 года сотрудники МВД пытали его, заставив написать две явки с повинной. В зал суда доставляли на носилках. Прокуратура дважды отправляла материалы дела на доследование. Сейчас из уголовных дел пропала часть улик», — рассказала адвокат Ася Малик.
По словам осужденного, полицейские во время пыток говорили, что необходимо лишь взять вину на себя, а дела быстро закроют по истечению срока давности — на тот момент прошло 18 и 16 лет.
Замалтдинов также отметил, что полицейские угрожали выпить водки и «взяться с пристрастием» за его гражданскую жену.
«Она молодая, есть с чем порезвиться», — процитировал он угрозы в отношении жены.
В итоге мужчину приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Сейчас он находится в одной из колоний Челябинской области — на Кемеровском кассационном суде выступал по видеосвязи.
По словам Малик, после «явок с повинной» мужчина передвигается на костылях.
В бурятском МВД сообщили, что заявление Замалтдинова на полицейских проверили в подразделении собственной безопасности.
«Материалы проверки направили в Следственный комитет по Бурятии, где в возбуждении уголовного дела отказали ввиду отсутствия в действиях сотрудников полиции состава преступления», — рассказали в ведомстве.
Малик пояснила, что дело Замалтдинова направили на новое рассмотрение — после отмены приговора Кассационным судом в Кемерове.
Напомним, в июле трех полицейских в Бурятии обвинили в изнасиловании подростка, который не стал сознаваться в чужих кражах.