Отменили приговор сибиряку «за убийства девочки и студентки». Признание выбивали так, что судили на носилках

В Кемеровской области отменили приговор мужчине, которого осудили за резонансные убийства, совершенные 20 лет назад в Бурятии, пишет « Сибирь.Реалии ».

В 2018 году Рафаэля Замалтдинова признали виновным в убийствах 12-летней школьницы (2000 год) и 21-летней студентки (2002 год) — их тела нашли в бурятском Северобайкальске.

По словам осужденного, явку с повинной он подписал под пытками, а также из-за угроз в адрес своей семьи.

«Все обвинение строилось на явках с повинной. Позже Рафаэль признался, что 12 июля 2018 года сотрудники МВД пытали его, заставив написать две явки с повинной. В зал суда доставляли на носилках. Прокуратура дважды отправляла материалы дела на доследование. Сейчас из уголовных дел пропала часть улик», — рассказала адвокат Ася Малик.

По словам осужденного, полицейские во время пыток говорили, что необходимо лишь взять вину на себя, а дела быстро закроют по истечению срока давности — на тот момент прошло 18 и 16 лет.

Удар , кулак. СС0

Замалтдинов также отметил, что полицейские угрожали выпить водки и «взяться с пристрастием» за его гражданскую жену.

«Она молодая, есть с чем порезвиться», — процитировал он угрозы в отношении жены.

В итоге мужчину приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Сейчас он находится в одной из колоний Челябинской области — на Кемеровском кассационном суде выступал по видеосвязи.

По словам Малик, после «явок с повинной» мужчина передвигается на костылях.

Медицина. Больница. СС0

В бурятском МВД сообщили, что заявление Замалтдинова на полицейских проверили в подразделении собственной безопасности.

«Материалы проверки направили в Следственный комитет по Бурятии, где в возбуждении уголовного дела отказали ввиду отсутствия в действиях сотрудников полиции состава преступления», — рассказали в ведомстве.

Малик пояснила, что дело Замалтдинова направили на новое рассмотрение — после отмены приговора Кассационным судом в Кемерове.

Напомним, в июле трех полицейских в Бурятии обвинили в изнасиловании подростка, который не стал сознаваться в чужих кражах.