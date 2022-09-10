11 сентября
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Жизнь

Памятник магистру Йоде из «Звездных войн» появился в новосибирском дворе

Скульптура из искусственного камня, посвященная культовому персонажу саги «Звездные войны», появилась в одном из новосибирских дворов. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Магистр Йода
Магистр Йода
ru.wikipedia.org

Автором памятника стал скульптор Иван Чернышов.

Над скульптурой автор работал около двух с половиной месяцев.

Высота работы составила 120 сантиметров, а ширина — 100 сантиметров.

Йода — один из главных персонажей космооперы «Звездные войны», Гранд-мастер Ордена джедаев, один из сильнейших и мудрейших джедаев в саге. Его образ плотно укоренился в современной массовой культуре.

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