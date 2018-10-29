Партия сказала: надо! Как появился и почему не «умер» комсомол

29 октября считается днем создания ВЛКСМ — Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. Для миллионов граждан он был чем-то большим, чем молодежное объединение. Созданный большевиками, он стал отправной точкой для «курса на перемены». Как и зачем был основан комсомол — в материале altapress.ru

Основание партии молодежи передового класса

I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи состоялся с 29 октября по 4 ноября 1918 года. На нем провозгласили создание Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ), который в 1922 году переименовали в ВЛКСМ.

Названия менялись, но цель оставалась прежней — идеологическое воспитание молодежи, а за этим и восстановлении народного хозяйства, индустриализация, массовое развитие во всех отраслях жизни.

Комсомольцы. СССР. Мультимедиа арт музей , Москва / Московский дом фотографии

Важным толчком в истории комсомола стала речь Ленина «Задачи Союзов молодежи». Он произнес ее в октябре 1920 года на III Всероссийском съезде комсомола. На долгие годы его задокументированные слова стали лозунгом комсомольцев и основным документом ВЛКСМ.

«…Разве не естественно, что у нас, партии революции, преобладает моло­дежь? Мы партия будущего, а будущее принадлежит молодежи. Мы партия новаторов, а за новаторами всегда охотнее идет молодежь. Мы партия самоотверженной борьбы с старым гнильем, а на самоотверженную борьбу всегда первою пойдет молодежь. Нет, предоставим лучше кадетам подбирать „уставших“ старцев в 30 лет, „поум­невших“ революционеров и ренегатов социал-демократии. Мы всегда будем партией молодежи передового класса!»

Шествие городской молодежи. СССР. Государственный исторический музей Южного Урала

Свершения комсомольцев

Юноши и девушки от 14 до 28 лет активно вовлекались в грандиозные строительные проекты Союза. Комсомольск-на-Амуре, Магнитогорский металлургический комбинат, Московский метрополитен, канал Москва-Волга и ещё больше тысячи важнейших для развития страны объектов созданы руками комсомольской молодежи. За освоение целинных и залежных земель ВЛКСМ получил свой третий по счету орден Ленина.

За всё время своего существования организация успела оказать колоссальную поддержку для страны. Комсомольцы трудились на благо СССР не только в мирное, но и в военное время. Тысячи комсомольцев получили звания Героя Советского Союза за свои заслуги перед родиной во время Великой Отечественной.

Ленинский комсомол стал ведущей, а со временем и единственной политической молодежной организацией страны. В нем состояло больше 30 миллионов граждан СССР.

Комсомольцы. СССР. Мультимедиа арт музей , Москва / Московский дом фотографии

Распад и «возрождение» организации

Структура ВЛКСМ со временем начала. Во время правления Михаила Горбачева в Союзах объявили курс на переориентацию развития страны. От союза комсомольцев отделяются Литовский и Эстонский комсомолы. А на XXII Чрезвычайном съезде ВЛКСМ в 1991 году было объявлено, что это движение исторически себя исчерпало и требует роспуска. Но на самом деле история организации на этом не заканчивается. Идею комсомола переняли тысячи молодежных организаций, которые так или иначе продолжают существовать и сейчас, но в новых политических и социальных реалиях.