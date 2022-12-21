Пассажирка автобуса расплатилась за проезд купюрой из банка приколов

Об этом инциденте рассказал сын кондуктора Евгений. Работница из-за усталости не заметила подделки и отдала мошеннице сдачу.
По его словам, в зависимости от маршрута кондуктор получает примерно 2 — 2, 5 тыс. рублей и его мать, которая проводит на ногах по 16 часов, весь день отработала бесплатно.
Как говорит сама женщина, пассажира с фальшивыми деньгами она почти не помнит. Она назвала примерный возраст мошенницы около 30 лет, которая зашла на площади Кирова и вышла на остановке Зорге.
Заявление в полицию семья писать не стала по причине отсутствия камер в салоне транспорта и точных примет подозреваемой.
Ранее стало известно, что уголовное дело о мошенничестве в одном из крупных банков возбудили в Алтайском крае.
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