Пассажирка автобуса расплатилась за проезд купюрой из банка приколов

На Затулинском жилмассиве в Новосибирске 20 декабря пассажирка автобуса № 14 расплатилась с кондуктором двумя тысячами «дублей», пишет «КП-Новосибирск».

Об этом инциденте рассказал сын кондуктора Евгений. Работница из-за усталости не заметила подделки и отдала мошеннице сдачу.

По его словам, в зависимости от маршрута кондуктор получает примерно 2 — 2, 5 тыс. рублей и его мать, которая проводит на ногах по 16 часов, весь день отработала бесплатно.

Как говорит сама женщина, пассажира с фальшивыми деньгами она почти не помнит. Она назвала примерный возраст мошенницы около 30 лет, которая зашла на площади Кирова и вышла на остановке Зорге.

Заявление в полицию семья писать не стала по причине отсутствия камер в салоне транспорта и точных примет подозреваемой.

Ранее стало известно, что уголовное дело о мошенничестве в одном из крупных банков возбудили в Алтайском крае.