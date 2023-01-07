Передвижной музей «Поезд Победы» приедет в Барнаул

Передвижной музей начал пусть с Санкт-Петербурга. Затем он поедет в Ленинградскую область.
В этом году в маршрут включили более 30 новых населенных пунктов.
«В этом году выставку кроме всего прочего посвятили событиям переломного 1943 года: битвам за Сталинград и на Курской дуге, а также прорыву блокады Ленинграда», — подчеркивают организаторы.
Когда приедет передвижной музей «Поезд Победы», не уточняют.
Кроме того, на Алтае юным зрителям покажут хореографическую сказку.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!