Передвижной музей «Поезд Победы» приедет в Барнаул

Передвижной музей «Поезд Победы» прибудет в Барнаул в 2023 году, пишет ТАСС .

"Поезд Победы" приедет в Барнаул в 2023 году.

Передвижной музей начал пусть с Санкт-Петербурга. Затем он поедет в Ленинградскую область.

В этом году в маршрут включили более 30 новых населенных пунктов.

«В этом году выставку кроме всего прочего посвятили событиям переломного 1943 года: битвам за Сталинград и на Курской дуге, а также прорыву блокады Ленинграда», — подчеркивают организаторы.

Когда приедет передвижной музей «Поезд Победы», не уточняют.

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