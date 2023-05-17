Переезжали из землянок, жили вдесятером и боялись криминала. Как строили барнаульский Поток и чем он известен

- Поток появился в конце 1940-х, когда в Барнауле начали строить жилье для работников эвакуированных заводов.
Новый больничный комплекс ПО «Химволокно» на 500 коек для работников Барнаульского завода искусственного и синтетического волокна на Потоке, начал работу в 1961 году.
Барнаул. Юбилейные даты.
- Свое название район получил из-за поточной застройки — быстрой, массовой и однообразной. Этот метод возведения городских кварталов тогда широко применялся в стране, поэтому многие города России имеют свои «потоки».
Портреты барнаульцев на Фоне Потока, дата фото не указана.
Барнаул. Юбилейные даты.
- Поток расположен в Октябрьском районе Барнаула, в пределах улиц Малахова, Чеглецова, Северо-Западной, проспектов Ленина и Космонавтов.
Строительство микрорайона "Поток", фото 1960-х годов.
Барнаул. Юбилейные даты.
- Долгие годы Поток был застроен исключительно «бараками», пятиэтажными домами с квартирами-«малосемейками» и рабочими общежитиями. В таких домах жилплощадь выделялась покомнатно и жилье практически сразу становилось коммунальным — в одной квартире проживали несколько соседей.
Больничный комплекс ПО «Химволокно» для работников Барнаульского завода искусственного и синтетического волокна на Потоке, фото 1961 года.
Барнаул. Юбилейные даты.
В больничном комплексе ПО «Химволокно», дата фото не указана.
Барнаул. Юбилейные даты.
- И все равно получить комнату на Потоке считалось большой удачей, ведь большинство новоселов переселялись на Поток из оставшихся после войны землянок.
Поток через два года, после строительства, дата фото не указана.
Барнаул. Юбилейные даты.
- Схему микрорайона разработали в Государственном институте проектирования городов в Москве. План был детально проработан, он охватывал территорию 570 га с крупными промышленными предприятиями. Специально для Потока был спроектирован и трамвайный маршрут.
Застройка Потока, фото 1963 года.
Барнаул. Юбилейные даты.
- В 1967 году на Потоке открыли кинотеатр «Юность», который стал «культурным центром» района. В постсоветское время в здании открыли продуктовый супермаркет, сауну и ломбард, а в нулевых его перестроили под торговый центр.
Кинотеатр "Юность" на Потоке, дата фото не указана.
Барнаул. Юбилейные даты.
- В январе 1968 года на Потоке открылся крытый колхозный рынок. Тогда он вмещал 500 торговых мест.
Колхозный (Крытый) рынок на Потоке, дата фото не указана.
Барнаул. Юбилейные даты.
- Стремительные темпы застройки района повлекли за собой многочисленные нарушения норм и проблемы с благоустройством. Годами местные жители жаловались на грязь, пыль от строек и выбросы промпредприятий. Постепенно Поток стал одним из самых грязных районов Барнаула.
Поток, дата фото не указана.
Барнаул. Юбилейные даты.
- Еще одной из острых проблем Потока был высокий уровень преступности: микрорайон «лидировал» в милицейских сводках по фактам хулиганства, воровства и нарушений общественного порядка. Несмотря на то, что со временем Поток стал одним из самых спокойных в городе, «дурная слава» все еще при нем.
Панорама жилых домов на Потоке, фото 1968 года.
Барнаул. Юбилейные даты.
- В июле 2013 года на Потоке произошла трагедия: обрушилась стена 16-квартирного аварийного дома №33 по улице Эмилии Алексеевой. Под завалами погибли два человека.
Так начинали строительство Потока, дата фото не указана.
Барнаул. Юбилейные даты.
- Также в 2013 году режиссер Дмитрий Егоров поставил на сцене Молодежного театра Алтая спектакль «Поток» — «русский героический эпос на фоне сибирских рабочих районов XXI века». Постановка раскрывала в том числе и будничную жизнь барнаульского микрорайона.
Строительство школы №74 на Потоке, фото 1960-х годов.
Барнаул. Юбилейные даты.
- Сейчас Поток постепенно застраивают новыми многоэтажными домами, а старые бараки и «коммуналки» сносят. Пять лет назад мэрия Барнаула заявляла о планах расселить на Потоке 47 жилых домов, признанных аварийными.