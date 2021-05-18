Перевоспитать в Чечне предложили чиновников, если разрешат новую «Золушку» с гомосексуальной феей

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с телеканалом « 360 » раскритиковал новую экранизацию «Золушки» и призвал не допустить ее в российский прокат.

Ранее появились кадры с «феей» из нового фильма про Золушку. Роль гендерно-нейтральной крестной исполнит американский актер Билли Портер.

Милонов подчеркнул, что такую сказку российским детям показывать нельзя.

«Это детский фильм, здесь никакие гендерные темы не могут найтись. Поэтому любая попытка протащить „Золушку“ гомосексуальную не должна быть поддержана — надо поставить под контроль всех тех чиновников, которые захотят это сделать. Чтобы ФСБ контролировало», — отметил депутат.

Он надеется, что никто не попытается поддержать прокат этого фильма в России. Однако на всякий случай предложил «наказание», если кто-то все-таки захочет.

«Тех чиновников, которые подумают, что можно эту голубую „Золушку“ показывать, — всех на перевоспитание в отдел культуры Чеченской Республики», — придумал Милонов.

Премьера музыкального фильма «Золушка» во всем мире состоится осенью 2021 года. Не факт, что это произойдет в России.

Ранее Disney+ запретил к показу детские мультфильмы «Дамбо» и «Питер Пэн», в которых эксперты нашли расизм.