Пизанская башня начала наклоняться в другую сторону

После ремонта знаменитая Пизанская башня выровнялась на 4 сантиметра. Ее состояние улучшилось, заявили специалисты из итальянского Университета Пизы, передают « Вести » со ссылкой на ВВС.

Для туристов памятник архитектуры закрыли в 1990 году. Эксперты опасались, что из-за обветшания она рухнет. На тот момент верхняя часть архитектурного памятника отклонилась на 4,5 метра. Сейчас постройка стабильна. Она колеблется на, примерно 0,5 миллиметра в год.

Башню из белого мрамора в Пизе строили почти два века — с 1173-го по 1360-й год. Галилео Галилей использовал наклонившуюся башню в своих экспериментах по физике и механике. Наклон постройки обусловлен тем, что слой песка и глины, на котором она стоит, мягче с южной стороны. Именно поэтому, когда строители дошли до третьего этажа, земля под сооружением просела.