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Жизнь

Планы барнаульцев, задержание в Казахстане и однопартийная дума. Что произошло в Алтайском крае 10 октября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 10 октября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Городская дума Бийска стала однопартийной: единственный ее представитель от оппозиционной партии Вадим Глушков вышел из ЛДПР, вступил в ЕР, и теперь все депутаты гордумы состоят в «Единой России».
  • Исследователи HeadHunter выяснили, что жители Алтайского края чаще других в Сибири готовы пойти на снижение зарплаты ради трудоустройства.
  • Гендиректор агентства «Династия 24» Дмитрий Дворядкин рассказал, как рост первоначального взноса и ставок по ипотеке изменил планы барнаульцев на покупку недвижимости.
  • На трассе «Барнаул-Новосибирск» в столкновении двух автомобилей погиб человек.
  • Студент АГАУ Иван Лопатин выиграл миллион рублей на разработку своего изобретения — кормоконструктора, а также предложил собственное решение проблемы подмосковной «Белой горы».
  • В Казахстане задержали жителя Алтайского края, который 21 год скрывался от следствия по обвинению в жестоком убийстве пенсионера.

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