Планы министра здравоохранения и закон для участников СВО. Что произошло в Алтайском крае 26 марта

◆ Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, как в регионе планируют решать проблемы высокой смертности, дефицита кадров и плачевного состояния зданий медорганизаций.
◆ Адвокат Елена Фогель объяснила, как будет работать новый закон об освобождении участников СВО от уголовного наказания.
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◆ ФНС подала иск о финансовой несостоятельности к компании «СК Город», которая получала крупнейшие подряды от мэрии Барнаула.
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