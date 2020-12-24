Плюнувший на пол мэр заподозрил перевозчика в «хищении из бюджета»

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов заподозрил водителей «Питеравто» в том, что они кладут деньги в карман, пишет « Сибдепо ».

Перипетия с перевозчиком началась со скандальной транспортной реформы. Утром 18 ноября новокузнечане не могли никуда уехать — ожидали автобусы «по часу», толпами стояли на остановках и потом ехали по неизведанным маршрутам.

После этого власти города приняли ряд мер для улучшения ситуации. В том числе в качестве компенсации подарили бесплатный проезд по городу до конца ноября.

Однако, как сообщили жители 24 декабря, в автобусах до сих пор не работают валидаторы.

Они предположили, что водители специально выключают их, чтобы платили наличные им в руки.

«У меня такие подозрения тоже есть. И если эти водители себя, на самом деле, так ведут, то это хищение из бюджета города. За это уголовная статья и тюрьма. Если вдруг кто-то мне предоставит факты этого хищения в виде снимков, видео, я буду благодарен. И мы это дело остановим», — ответил мэр Кузнецов во время прямого эфира на местном телеканале.

Кстати, ранее Кузнецов плюнул на пол, отвечая на вопросы горожан в эфире передачи «Утро с мэром».

Напомним, по итогу транспортной реформы местных перевозчиков убрали с маршрутов и поставили одну питерскую компанию. После этого они попросили отправить в отставку мэра и губернатора.