22 сентября
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Жизнь

По улицам ходила большая крокодила, она-она беременной была. В Ленобласти сделали рентген самке крокодила «в положении»

Медики сделали рентген живому крокодилу, рассказали в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Самка крокодила "в положении"
Самка крокодила "в положении"
Пресс-служба администрации Ленобласти, spbdnevnik.ru

В клинику рептилию привезли местные жители, пишет spbdnevnik.ru. Они рассказали, что это самка-крокодилица, которая готовится откладывать яйца. Значит, ее нужно обследовать.

«Умеем удивлять: яйца в Ленобласти откладывают не только курицы, но и крокодилы», — говорят в пресс-службе администрации.

Ветеринары водрузили рептилию на кушетку и сделали ей рентген.

Между тем рептилия «в положении» — единственный крокодил в семье, но против природы не «попрешь». Она приготовилась откладывать яйца.

Ранее мужчина истошно закричал и напугал здоровенного крокодила, который куснул женщину.

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