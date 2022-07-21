Когда и в каком городе умерли дельфины
Дельфины массово погибли в Сочи в прошедшем мае, сообщило РИА Новости.
Что происходит с черноморскими дельфинами
По словам Татьяны Белей — директора Центра спасения дельфинов «Дельфа» —, животные в Черном море заражаются инфекционными и паразитарными болезнями. Это приводит к летальным исходам.
Высокая смертность
В этом году погибло рекордное число дельфинов.
«С апреля в акватории Черного моря, в том числе в Сочи, наблюдается очень высокая смертность китообразных. Такого еще не было за четыре года ведения нами статистики выбросов», — заявила Белей.
Когда и почему уходят дельфины
Дельфины уходят из жизни в холодное время года, когда вода грязная, утверждает директор «Дельфы».
Правда, что грязь — главная причина смертности?
Не совсем. Радионова объяснила РИА Новости, что дельфины-белобочки травмируются сетями и не могут самостоятельно выпутаться из них.
«Мы на сегодняшний момент не видим заключений ученых о том, что, если даже было какое-либо заражение вирусом, что это произошло в результате загрязнения акватории. Мы не видим подтверждения, что это происходит именно из-за этого», — заключила глава Росприроднадзора.