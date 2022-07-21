Несколько месяцев назад в Черном море начали массово гибнуть дельфины. Почему так произошло и повлияло ли на это загрязнение акватории, рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Когда и в каком городе умерли дельфины

Дельфины массово погибли в Сочи в прошедшем мае, сообщило РИА Новости.

Что происходит с черноморскими дельфинами

По словам Татьяны Белей — директора Центра спасения дельфинов «Дельфа» —, животные в Черном море заражаются инфекционными и паразитарными болезнями. Это приводит к летальным исходам.

Высокая смертность

В этом году погибло рекордное число дельфинов.

«С апреля в акватории Черного моря, в том числе в Сочи, наблюдается очень высокая смертность китообразных. Такого еще не было за четыре года ведения нами статистики выбросов», — заявила Белей.

Когда и почему уходят дельфины

Дельфины уходят из жизни в холодное время года, когда вода грязная, утверждает директор «Дельфы».

Правда , что грязь — главная причина смертности?

Не совсем. Радионова объяснила РИА Новости, что дельфины-белобочки травмируются сетями и не могут самостоятельно выпутаться из них.