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Жизнь

Почему дельфины один за одним гибнут на юге России — неутешительные разъяснения экспертов

Несколько месяцев назад в Черном море начали массово гибнуть дельфины. Почему так произошло и повлияло ли на это загрязнение акватории, рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Дельфины.
Дельфины.
СС0

Когда и в каком городе умерли дельфины

Дельфины массово погибли в Сочи в прошедшем мае, сообщило РИА Новости.

Что происходит с черноморскими дельфинами

По словам Татьяны Белей — директора Центра спасения дельфинов «Дельфа» —, животные в Черном море заражаются инфекционными и паразитарными болезнями. Это приводит к летальным исходам.

Высокая смертность

В этом году погибло рекордное число дельфинов.

«С апреля в акватории Черного моря, в том числе в Сочи, наблюдается очень высокая смертность китообразных. Такого еще не было за четыре года ведения нами статистики выбросов», — заявила Белей.

Когда и почему уходят дельфины

Дельфины уходят из жизни в холодное время года, когда вода грязная, утверждает директор «Дельфы».

Правда, что грязь — главная причина смертности?

Не совсем. Радионова объяснила РИА Новости, что дельфины-белобочки травмируются сетями и не могут самостоятельно выпутаться из них.

«Мы на сегодняшний момент не видим заключений ученых о том, что, если даже было какое-либо заражение вирусом, что это произошло в результате загрязнения акватории. Мы не видим подтверждения, что это происходит именно из-за этого», — заключила глава Росприроднадзора.

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