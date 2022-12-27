Почему зрителей привлекают отрицательные киногерои, выяснили ученые

Большинству зрителей нравятся антигерои в кино и это несмотря на то, какими бы жаждущими власти или эгоистичными они не были, пишет Daily Mail со ссылкой на журнал Cognition.

Ученые из Университета Мичигана провели исследование, в котором приняли участие 277 взрослых и 434 ребенка в возрасте от 4 до 12 лет.

Согласно результатам, причина, по которой зрителям так симпатизируют злодеи и привлекает их темная сторона — у отрицательных персонажей есть какие-то искупительные качества.

Как объясняет эксперт Валери Умшейд, зрители думают, что существует несоответствие между поведением злодея и его внутренним, истинным «я».

Опрошенные респонденты верят, что такие персонажи, как Урсула из «Русалочки» обладают некой внутренней добротой.

Ранее, рождественский выпуск голливудского блокбастера показывают в барнаульском кинотеатре.