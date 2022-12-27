27 декабря
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Жизнь

Почему зрителей привлекают отрицательные киногерои, выяснили ученые

Большинству зрителей нравятся антигерои в кино и это несмотря на то, какими бы жаждущими власти или эгоистичными они не были, пишет Daily Mail со ссылкой на журнал Cognition.

Попкорн, кино
Попкорн, кино
СС0

Ученые из Университета Мичигана провели исследование, в котором приняли участие 277 взрослых и 434 ребенка в возрасте от 4 до 12 лет.

Согласно результатам, причина, по которой зрителям так симпатизируют злодеи и привлекает их темная сторона — у отрицательных персонажей есть какие-то искупительные качества.

Как объясняет эксперт Валери Умшейд, зрители думают, что существует несоответствие между поведением злодея и его внутренним, истинным «я».

Опрошенные респонденты верят, что такие персонажи, как Урсула из «Русалочки» обладают некой внутренней добротой.

Ранее, рождественский выпуск голливудского блокбастера показывают в барнаульском кинотеатре.

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