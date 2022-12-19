Рождественский выпуск голливудского блокбастера показывают в барнаульском кинотеатре

По сюжету, Стражи Галактики отмечают Рождество и отправляются на Землю, чтобы отыскать идеальный подарок для Питера Квилла.

Выпуск идет всего 41 минуту. Сеансы будут проходить дважды в день — в 17:00 и 20:45. Стоимость билета 280 рублей.

Для детей в кинотеатре показывают еще одну новогоднюю «запрещенку» — рождественский бонус мультфильма «Босс-молокосос»: боевой младенец случайно меняется местами с одним из эльфов Санты и оказывается на Северном полюсе.

Мультфильм покажут 19 и 21 декабря в 10:50, цена билета 190 рублей. Сеанс продлится 45 минут.

Кроме того, в кинотеатре показывают голливудскую премьеру блокбастера «Черный Адам» по вселенной DC.

Ранее стало известно, что в Барнауле покажут уже девятую часть фильма «Елки», где одну из ролей сыграл звезда «Светов» Федор Добронравов.