«Почте России» в Алтайском крае пригрозили наказанием за отказ в приемке заказных писем

Барнаульцу отказали в оказании услуги, ссылаясь на сбой программного обеспечения.
В другом случае причиной стало большое количество писем на отправку, в связи с чем, гражданину, имеющему статус конкурсного управляющего, предложили заключить договор на услуги как юридическому лицу.
«Причины, озвученные сотрудниками почтовых отделений заявителям, не являются законным основанием для отказа в приеме и пересылке корреспонденции», — сообщили в УФАС.
Оператор почтовой связи не вправе отказывать в приеме внутренней письменной корреспонденции, если она соответствует всем требованиям, добавили в ведомстве.
Так как «Почта России» — монополист на рынке, в действиях организации усмотрели «признаки злоупотребления доминирующим положением по ущемлению интересов неопределенного круга лиц».
В адрес компании направили предупреждение о необходимости прекращения необоснованного отказа в приеме и пересылке писем.
В ответ «Почта России» уже отчиталась УФАС об исполнении предупреждения.
Неисполнение предупреждения антимонопольного органа приводит к возбуждению антимонопольного дела и последующему применению мер административного наказания.
Ранее в Барнауле оштрафовали компании, заключившие антиконкурентное соглашение по установлению и поддержанию в 2019 году одинаковых розничных цен на сжиженный углеводородный газ.