«Почте России» в Алтайском крае пригрозили наказанием за отказ в приемке заказных писем

Алтайское краевое УФАС обязало «Почту России» не допускать необоснованного отказа в приеме и пересылке писем. В ведомство пожаловались несколько жителей региона.

Барнаульцу отказали в оказании услуги, ссылаясь на сбой программного обеспечения.

В другом случае причиной стало большое количество писем на отправку, в связи с чем, гражданину, имеющему статус конкурсного управляющего, предложили заключить договор на услуги как юридическому лицу.

«Причины, озвученные сотрудниками почтовых отделений заявителям, не являются законным основанием для отказа в приеме и пересылке корреспонденции», — сообщили в УФАС.

Оператор почтовой связи не вправе отказывать в приеме внутренней письменной корреспонденции, если она соответствует всем требованиям, добавили в ведомстве.

Так как «Почта России» — монополист на рынке, в действиях организации усмотрели «признаки злоупотребления доминирующим положением по ущемлению интересов неопределенного круга лиц».

В адрес компании направили предупреждение о необходимости прекращения необоснованного отказа в приеме и пересылке писем.

В ответ «Почта России» уже отчиталась УФАС об исполнении предупреждения.

Неисполнение предупреждения антимонопольного органа приводит к возбуждению антимонопольного дела и последующему применению мер административного наказания.

Ранее в Барнауле оштрафовали компании, заключившие антиконкурентное соглашение по установлению и поддержанию в 2019 году одинаковых розничных цен на сжиженный углеводородный газ.