Почти 350 тыс. жителей Алтайского края оказались за чертой бедности

По итогам 2022 года в крае сократилась численность населения, живущего за чертой бедности, сообщает "Банкфакс".

По данным статистики, на начало 2023 года в регионе 349,3 тыс. человек живут за чертой бедности. По статистике уровень бедности составил 15,4% от общей численности наслеения.

По сравнению с 2021 годом он упал на 1,1 процентный пункт. В 2022 году людей, живущих за чертой бедности, оказалось меньше на 29,7 тыс. человек.

Граница бедности в регионе в 2022 году составила 12,5 тыс. рублей. Официально таковыми считаются только те граждане, чей доход ниже установленной суммы.

Ранее упал до минимального значения с начала 90-х уровень бедности в РФ.