Поделить-умножить-уровнять. Как алтайские ученые решают теорему изоляции России, и помогает ли им импортозамещение

Санкции поставили перед региональной наукой сложную задачу со многими неизвестными. В условиях даны: крах налаженных связей, срывы конференций и стажировок, обнулившиеся контракты по поставке реактивов и оборудования. С каждым днем таких «иксов» и «игреков» становится все больше, а спасительных констант, на которые могут опереться ученые — все меньше. Решит ли алтайская наука «кризисное» уравнение, и сможет ли что-то изменить переменная под названием «импортозамещение» — своими выкладками с altapress.ru поделились ученые Алтайского госуниверситета.

Публикационный «игрек»

Результаты работы российских и региональных ученых станут менее видимыми для зарубежных коллег, рассказал проректор по развитию международной деятельности АлтГУ Роман Райкин. Виной всему большая вероятность падения публикационной активности в ведущих научных журналах, большинство из которых издается европейскими и американскими издательствами.

«На самом деле, „невидимость“ — это очень плохо для фундаментальной науки и развития в нашей стране новых научных направлений. Однако действующие международные проекты продолжаются, и мы очень надеемся, что ни один из них не будет прекращен. В сложившейся ситуации мы планируем сфокусироваться на наиболее перспективных направлениях и сохранить международный статус и конкурентоспособность Алтайского государственного университета», — добавил Райкин.

Роман Райкин , доцент кафедры радиофизики и теоретической физики , проректор по развитию международной деятельности АлтГУ. Предоставлено Центром радиофизики , физики космоса и космических технологий.

Тем временем неоднозначная ситуация сложилась с рецензированием рукописей российских ученых в иностранных изданиях, замечает старший научный сотрудник Южно-Сибирского ботанического сада АлтГУ Алексей Ваганов.

«Сейчас все сугубо индивидуально. Многое зависит от конкретного научного журнала, позиции главного редактора, страны, где находится издательство и т. д. И здесь есть как положительные истории, так и крайне возмутительные» — рассказывает ученый.

В частности, индексация научных трудов российских журналов в мировых базах цитирования Web of Science и Scopus по прежнему продолжается, но все равно не обходится без «палок» в научные колеса. Так, в первом квартале этого года возникла задержка с DOI. Это идентификатор цифрового объекта, который присваивается публикации (книге, статье), элементу (рисунку, таблице, формуле и т. д.), аудио, видео контенту и пр.

«Объяснение было связано с якобы внеплановой проверкой организаций, заказывающих индекс DOI, на присутствие в санкционных списках. Новых заявок на включение российских журналов в мировые базы цитирования от России не ждут. Однако, техническая поддержка и сопровождение контента в научных журналах, а также глобальных агрегаторах данных по биоразнообразию (GBIF) и генетических банках продолжаются в штатном режиме», — поясняет Ваганов.

Простой «икс» или крест на международных поездках

Серьезным препятствием для развития алтайской науки стала непростая ситуация с поездками исследователей в зарубежные командировки, участием в конференциях, а также стажировками в других странах.

«С подобной проблемой мы столкнулись еще два года назад — из-за пандемии коронавируса. В этом нет ничего хорошего, но механизмы частичной компенсации таких ограничений уже выработаны и апробированы к текущим реалиям», — поясняет Роман Райкин.

Самолет в небе. Авиасообщение. CC0

При этом деловое общение без политики в частном порядке между учеными все же поддерживается, продолжает Алексей Ваганов.

«Думаю, приостановление совместных поездок и финансирования проектов — это решения не исполнителей, а заказчиков. Ученые, как и все люди, зависимы и должны исполнять вышестоящие поручения», — отмечает биолог.

Позитивная константа сотрудничества

Но есть в санкционной истории и положительный момент — пока ни одна из научно-­исследовательских и образовательных организаций не прервала сотрудничество с вузом.

«Алтайский госуниверситет заключил свыше 300 соглашений с зарубежными партнерами. Вуз уже более 10 лет реализует стратегию развития международного сотрудничества с фокусировкой на Центрально-Азиатский регион (страны ближнего зарубежья, Китай, Монголия и т. д.). Большая часть международных договоров АлтГУ подписана с организациями этих государств. Здесь все планы сотрудничества остаются в силе», — отметил проректор АлтГУ.

Он рассказал, что прямо сейчас экспедиция алтайских ученых-энтомологов при поддержке Самаркандского государственного университета работает в Узбекистане. Недавно завершились научные командировки сотрудников вуза в Казахстан и Киргизию, прошла религиоведческая конференция, организованная АлтГУ совместно с Монгольским государственным университетом и Академией наук Монголии.

Самаркандский государственный университет. www.sammu.uz/ru/

«Не снижает темпов работа научно-образовательного центра „Большой Алтай“. И это только самые свежие новости», — заметил Райкин.

Университет реализует проекты и с так называемыми «недружественными» странами. Например, с Японией, странами Евросоюза и т. д. По словам Романа Райкина, в настоящий момент ни один из действующих партнеров не заявил о прекращении сотрудничества или отмене каких-то конкретных проектов.

«Безусловно, есть заявления министерств, Академий наук и других органов управления наукой и образованием в этих странах, которые осуждают действия России и предписывают своим подведомственным организациям приостановить сотрудничество с нашей страной, по крайней мере в части финансирования, поставок оборудования и технологий», — пояснил проректор университета.

Алексей Ваганов отмечает: общая тенденция такова, что все же страны Европы либо взяли паузу в вопросах совместных научных проектов, либо (таковых немного) вовсе прекратили сотрудничество. Китай и ряд азиатских стран, наоборот, набирает обороты в научном партнерстве. И это видно по организованным мероприятиям Российского научного фонда.

«Каждый случай сотрудничества российских и зарубежных ученых уникален. Продолжается ли оно, прекращается в одностороннем порядке с зарубежной стороны или поставлено на паузу — зависит от конкретной страны, отношений между исследователями. А также от того, насколько проект зависит от конкретного заказчика — государства, фонда, индустриального партнера, либо это инициативные задачи, которые решаются без финансового обеспечения.

«Зет» с острыми краями

Ваганов подчеркивает: наиболее сложная ситуация связана с научным высокотехнологичным оборудованием и расходными материалами. Ключевыми игроками на этом рынке являются США (контроль составляет до 90%), Великобритания и ряд стран Европы.

Лаборатория. СС0

«Китай пока не готов поставлять аналоги качественных расходников, да и часто они просто видоспецифичны конкретным маркам западного оборудования и не подходят. Для обеспечения задач нашего стратегического проекта по «Приоритету— 2030» в 2021 году все же удалось закупить требуемое оборудование. Могу говорить только про нашу конкретную ситуацию. Никто и подумать не мог, что возникнет такая история и теперь необходимо разбираться с каждой контурной единицей в отдельности, и здесь нет универсального решения», — рассказал Ваганов.

Он пояснил: так получилось, что в случае с биологами АлтГУ наиболее уязвимым оказалось оборудование, которое используется для анализа последовательностей ДНК. Пока поставщики не готовы предоставить расходные материалы по чисто экономическим причинам — из-за зависимости от основного зарубежного продавца.

«Однако нам удалось найти крупного партнера, поэтому темпы научных работ не упадут. Кстати, известно, что в России с той же проблемой столкнулась сфера здравоохранения. Им ведь тоже нужно проводить анализ ДНК. Но уже есть информация, что синтез расходных материалов для медицинских учреждений России будет налажен к концу лета, а дальше и до научных задач дойдет», — поделился ученый.

Лаборатория. Ученый. www. fgu-radiovetlab.ru

В завершение беседы Алексей Ваганов отметил, что федеральное Министерство науки и высшего образования форсирует ситуацию в сфере и подготовило новое положение. В перспективе будет запущен процесс более ускоренной закупки товаров, работ и услуг.

«Это очень важно в текущей ситуации, когда курс только начал стабилизироваться, и заново выстраиваются логистические цепочки», — заключил научный сотрудник.