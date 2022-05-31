Подготовьтесь заранее. Поздравления с Днем защиты детей в прозе, стихах и смс

Дети — это наша радость,

Гордость, счастье и любовь.

Дети — это наша слабость,

Наше все, родная кровь.



И сегодня, в День детей,

Им здоровья мы желаем,

Сказочных и ярких дней.

С любовью крепко обнимаем!

Вас, ребятки, поздравляем

С Днем защиты всех детей!

Смеха, радости желаем

Вам на много-много дней.



И, конечно, всем здоровья,

Чтоб в любви вы все росли.

Чтобы ангелочки с неба

Ваши жизни берегли!