31 мая
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Жизнь

Подготовьтесь заранее. Поздравления с Днем защиты детей в прозе, стихах и смс

Международный день защиты детей отметят завтра, 1 июня. К празднику altapress.ru подобрал приятные поздравления в прозе, стихах и смс.

Дети.
Дети.
Михаил Хаустов

Поздравления с Днем защиты детей в прозе

Сегодня праздник у самых любимых, самых озорных и веселых — наших деток. Пусть они никогда не болеют, пусть каждый день несет им новые знания и открытия, пусть беззаботное время детства длится как можно дольше, и пусть они будут самыми счастливыми!

Дети — это радость, это улыбки без причины, это прекрасное настроение, которое они дарят, это любовь, которой они делятся ― искренняя, честная, просто так, от всего их маленького сердечка. Давайте беречь эти светлые и сияющие глаза! С Днем защиты детей!

Поздравляю с Днем защиты детей, пусть каждый ребенок будет любим и счастлив, пусть всегда родительская любовь и внимание всей семьи делают детство незабываемым, очень светлым периодом в жизни!

Дети и звери.
Дети и звери.
adme.ru

Поздравления с Днем защиты детей в стихах

Дети — это наша радость,
Гордость, счастье и любовь.
Дети — это наша слабость,
Наше все, родная кровь.

И сегодня, в День детей,
Им здоровья мы желаем,
Сказочных и ярких дней.
С любовью крепко обнимаем!

Вас, ребятки, поздравляем
С Днем защиты всех детей!
Смеха, радости желаем
Вам на много-много дней.

И, конечно, всем здоровья,
Чтоб в любви вы все росли.
Чтобы ангелочки с неба
Ваши жизни берегли!

Желаю детям всей Земли
Расти в любви и ласке.
Плохого чтоб не знали вы
И жили все, как в сказке!

Чтоб только лучшее всегда
Вам в жизни доставалось,
И ярко солнышко с небес
Всем деткам улыбалось!

Мама и ребенок.
Мама и ребенок.
unsplash.com/

Поздравления с Днем защиты детей в смс

Пусть счастливы будут все дети на свете,
Смеются, поют, веселятся гурьбой.
Пусть ласково солнышко в небе всем светит,
И миром наполнится шар наш земной.

Дети — это наше счастье,
И об этом знают все.
Пусть же жизнь будет прекрасной
У всех деток на Земле!

В этот праздник пожелаю
Море радостных минут.
Смех, улыбки и веселье
Пускай рядышком идут!

Всех детей мы поздравляем
В первый праздник лета!
Вам улыбок пожелаем,
Доброты и света,
Чтоб всегда вас окружали
Теплота и ласка,
Чтоб жилось вам хорошо,
Жизнь была, как сказка!

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