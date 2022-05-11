Подготовьтесь заранее. Приятные поздравления с Днем медсестры в прозе, стихах и смс

Приятные поздравления с Международным днем медсестры в прозе
Поздравляю с Международным днем медсестры! Спасибо за ваш очень важный и нужный труд. Желаю здоровья, успехов, сил и хорошего настроения. Пусть работа приносит удовольствие, а дома царят любовь и благополучие!
Поздравляю с Днем медицинской сестры! Желаю успехов в вашей благородной профессии и, конечно же, крепкого здоровья, хорошего настроения. Пусть вам всегда хватает сил и терпения на вашу работу!
Поздравляю с Международным днем медицинской сестры и хочу пожелать, чтобы белоснежным был не только твой халат, но и твоя улыбка, твоя репутация. Пусть работается легко и с энтузиазмом, пусть каждый день дарит счастье, приятные знакомства, красивые мечты.
Приятные поздравления с Международным днем медсестры в стихах
Низкий вам поклон, медсестры,
За бесценный, важный труд.
Счастья вам, в карьере роста,
И зарплаты пусть растут.
Веселитесь, отдыхайте,
Будьте бодрыми всегда.
И уж сами не хворайте,
Не хандрите никогда!
Ваш труд бесценен, оценить
Его словами невозможно.
Спасать людей, работой жить
И днем и ночью — крайне сложно.
Спасибо вам за то тепло,
Что день и ночь, зимой и летом,
Вы людям дарите,
Взамен не требуя ответа.
В День медицинской сестры
Наши пожелания просты:
Здоровья, терпенья и сил,
Чтоб каждый пациент ценил.
Пусть сбудутся ваши мечты.
Тепла, доброты, красоты.
Успехов в нелегком труде,
Удач и везения везде.
Приятные поздравления с Международным днем медсестры в смс
Медицинская сестра
Так красива и умна!
Знаешь четко свое дело,
Действуешь всегда умело.
Словно ангел во плоти,
Ты всегда вперед иди.
Поздравляем с твоим днем,
Принесет он счастья в дом!
Медицинская сестра,
Сегодня праздник у тебя.
Я поздравляю от души.
Здоровья, счастья и любви!
Работа в радость чтоб была,
Чтоб не грустила никогда.
Все сбудутся, поверь, мечты,
Лучшая на свете ты!
Мы поздравляем медсестер,
Сегодня праздник их пришел!
Спасибо вам за понимание,
За всю заботу и внимание!
Успехов вам больших в работе,
Быть всегда лишь при почете.
Жизни долгой вам, красивой,
Ну, а главное — счастливой!