Подготовьтесь заранее. Приятные поздравления с Днем медсестры в прозе, стихах и смс

Медицинская сестра

Так красива и умна!

Знаешь четко свое дело,

Действуешь всегда умело.



Словно ангел во плоти,

Ты всегда вперед иди.

Поздравляем с твоим днем,

Принесет он счастья в дом!

Медицинская сестра,

Сегодня праздник у тебя.

Я поздравляю от души.

Здоровья, счастья и любви!



Работа в радость чтоб была,

Чтоб не грустила никогда.

Все сбудутся, поверь, мечты,

Лучшая на свете ты!