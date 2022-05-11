11 мая
﻿
Жизнь

Подготовьтесь заранее. Приятные поздравления с Днем медсестры в прозе, стихах и смс

Международный день медсестры отметят завтра, 12 мая. Altapress.ru заранее сделал подборку приятных поздравлений в прозе, стихах и смс.

Укол.
Укол.
СС0

Приятные поздравления с Международным днем медсестры в прозе

Поздравляю с Международным днем медсестры! Спасибо за ваш очень важный и нужный труд. Желаю здоровья, успехов, сил и хорошего настроения. Пусть работа приносит удовольствие, а дома царят любовь и благополучие!

Поздравляю с Днем медицинской сестры! Желаю успехов в вашей благородной профессии и, конечно же, крепкого здоровья, хорошего настроения. Пусть вам всегда хватает сил и терпения на вашу работу!

Поздравляю с Международным днем медицинской сестры и хочу пожелать, чтобы белоснежным был не только твой халат, но и твоя улыбка, твоя репутация. Пусть работается легко и с энтузиазмом, пусть каждый день дарит счастье, приятные знакомства, красивые мечты.

Медсестра, 1914-1916
Медсестра, 1914−1916
www.facebook.com/klimbim

Приятные поздравления с Международным днем медсестры в стихах

Низкий вам поклон, медсестры,
За бесценный, важный труд.
Счастья вам, в карьере роста,
И зарплаты пусть растут.

Веселитесь, отдыхайте,
Будьте бодрыми всегда.
И уж сами не хворайте,
Не хандрите никогда!

Ваш труд бесценен, оценить
Его словами невозможно.
Спасать людей, работой жить
И днем и ночью — крайне сложно.

Спасибо вам за то тепло,
Что день и ночь, зимой и летом,
Вы людям дарите,
Взамен не требуя ответа.

В День медицинской сестры
Наши пожелания просты:
Здоровья, терпенья и сил,
Чтоб каждый пациент ценил.

Пусть сбудутся ваши мечты.
Тепла, доброты, красоты.
Успехов в нелегком труде,
Удач и везения везде.

Статуэтка медсестры.
Статуэтка медсестры.
Анна Зайкова

Приятные поздравления с Международным днем медсестры в смс

Медицинская сестра
Так красива и умна!
Знаешь четко свое дело,
Действуешь всегда умело.

Словно ангел во плоти,
Ты всегда вперед иди.
Поздравляем с твоим днем,
Принесет он счастья в дом!

Медицинская сестра,
Сегодня праздник у тебя.
Я поздравляю от души.
Здоровья, счастья и любви!

Работа в радость чтоб была,
Чтоб не грустила никогда.
Все сбудутся, поверь, мечты,
Лучшая на свете ты!

Мы поздравляем медсестер,
Сегодня праздник их пришел!
Спасибо вам за понимание,
За всю заботу и внимание!

Успехов вам больших в работе,
Быть всегда лишь при почете.
Жизни долгой вам, красивой,
Ну, а главное — счастливой!

Источник

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость