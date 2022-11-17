17 ноября
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Жизнь

Показатель выживаемости недоношенных детей вырос в российской столице

В Москве за последние 10 лет выхаживают свыше 98% недоношенных детей, рассказал «Газете.Ру» неонатолог департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской Морозовской больницы Валерий Горев.

Реанимация новорожденных
Реанимация новорожденных
Анна Зайкова

«Таких высоких результатов удалось добиться благодаря комплексному плану, включающему развитие перинатальных центров и высокому уровню акушерско-гинекологической службы», — подчеркивает специалист.

Также значительно сократилось число преждевременных родов. В среднем в медицинских организациях Департамента здравоохранения города Москвы за год раньше срока рождаются около шести-семи тыс. детей. Это составляет 5,5−6% от общего числа всех новорожденных.

По словам врача, путь малышей, рожденных раньше срока, начинается с отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Там им оказывают экстренную помощь и справляются с самыми сложными состояниями.

Ранее стало известно, что на Земле теперь живут восемь млрд человек.

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