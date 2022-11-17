Показатель выживаемости недоношенных детей вырос в российской столице

В Москве за последние 10 лет выхаживают свыше 98% недоношенных детей, рассказал «Газете.Ру» неонатолог департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской Морозовской больницы Валерий Горев.

«Таких высоких результатов удалось добиться благодаря комплексному плану, включающему развитие перинатальных центров и высокому уровню акушерско-гинекологической службы», — подчеркивает специалист.

Также значительно сократилось число преждевременных родов. В среднем в медицинских организациях Департамента здравоохранения города Москвы за год раньше срока рождаются около шести-семи тыс. детей. Это составляет 5,5−6% от общего числа всех новорожденных.

По словам врача, путь малышей, рожденных раньше срока, начинается с отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Там им оказывают экстренную помощь и справляются с самыми сложными состояниями.

Ранее стало известно, что на Земле теперь живут восемь млрд человек.