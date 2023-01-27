«Покажи, что ты мужик». Рогозин призвал Стрелкова отправиться на передовую

«Покажи, что ты мужик», — написал он в своем Telegram-канале.

Дмитрий Рогозин решил ответить на заявление Стрелкова о том, что он готов обдумать предложение бизнесмена о вступлении в ЧВК, но только если к нему обратятся официально.

Рогозин призвал Стрелкова «Не чесать языком»:

«Давай вперед, на передовую. Ты и в Боснии, помню, все время придумывал, почему тебе что-то мешает работать. Не доехал до фронта, вот тебе, вроде бы, шанс. Покажи, что ты мужик», — написал он.

Также Дмитрий Рогозин добавил, что Игоря Стрелкова ждут в ЛНР. «Если есть вопросы, знаешь, как меня в Донецке найти», — заявил он.

Игорь Стрелков в свою очередь ответил в своем Telegram-канале:

«Если я и пойду воевать в составе «оркестра» — то уж твое мнение об этом меня интересует «меньше, чем совсем».

Ранее сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО.