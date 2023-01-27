27 января
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Жизнь

«Покажи, что ты мужик». Рогозин призвал Стрелкова отправиться на передовую

Бывший глава Роскосмоса и глава спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин призвал бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) отправиться на передовую.

Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса".
Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса".
кадр из видео.

«Покажи, что ты мужик», — написал он в своем Telegram-канале.

Дмитрий Рогозин решил ответить на заявление Стрелкова о том, что он готов обдумать предложение бизнесмена о вступлении в ЧВК, но только если к нему обратятся официально.

Рогозин призвал Стрелкова «Не чесать языком»:

«Давай вперед, на передовую. Ты и в Боснии, помню, все время придумывал, почему тебе что-то мешает работать. Не доехал до фронта, вот тебе, вроде бы, шанс. Покажи, что ты мужик», — написал он.

Также Дмитрий Рогозин добавил, что Игоря Стрелкова ждут в ЛНР. «Если есть вопросы, знаешь, как меня в Донецке найти», — заявил он.

Игорь Стрелков в свою очередь ответил в своем Telegram-канале:

«Если я и пойду воевать в составе «оркестра» — то уж твое мнение об этом меня интересует «меньше, чем совсем».

Ранее сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО.

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