Поклонение честным веригам. Что это за праздник и кому он посвящен

В чем суть Поклонения честным веригам?
Апостол Петр проповедовал веру в Иисуса Христа. За это по велению Ирода Агриппы его заключили в темницу и связали двумя железными цепями.
Перед судом, ночью, Ангел Господень снял с апостола Петра кандалы и чудом вывел святого из темницы. Христиане, узнав об этом, забрали цепи (вериги) и сохранили их как драгоценность.
Люди с разными болезнями и недугами приходили к этим веригам, чтобы получить исцеление.
Кстати, целебная реликвия хранилась в Иерусалиме до правления Патриарха Ювеналия. А в 437−439 годах цепи апостола Петра перенесли в Царьград (Константинополь).
Отметим, что иногда вериги апостола Петра выносят на поклонение народу — во имя излечения, долголетия и счастливой жизни.
Народные приметы на Поклонение честным веригам
- Ветер дует с севера 29 января — к похолоданию и сильным морозам.
- Снег идет — значит, весной будет много травы и цветов.
- Самовар громко гудит — жди холодов.
- Месяц на небе яркий и с круглыми рогами — к легкому и приятному морозцу.