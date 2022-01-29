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Жизнь

Поклонение честным веригам. Что это за праздник и кому он посвящен

29 января отмечают христианский праздник — Поклонение честным веригам святого и всехвального апостола Петра. Что известно об этом празднике и кому он посвящен — в материале altapress.ru.

Связать. Похищение. Цепь.
Связать. Похищение. Цепь.
СС0

В чем суть Поклонения честным веригам?

Апостол Петр проповедовал веру в Иисуса Христа. За это по велению Ирода Агриппы его заключили в темницу и связали двумя железными цепями.

Перед судом, ночью, Ангел Господень снял с апостола Петра кандалы и чудом вывел святого из темницы. Христиане, узнав об этом, забрали цепи (вериги) и сохранили их как драгоценность.

Люди с разными болезнями и недугами приходили к этим веригам, чтобы получить исцеление.

Кстати, целебная реликвия хранилась в Иерусалиме до правления Патриарха Ювеналия. А в 437−439 годах цепи апостола Петра перенесли в Царьград (Константинополь).

Цепь.
Цепь.
открытые источники (CC0)

Отметим, что иногда вериги апостола Петра выносят на поклонение народу — во имя излечения, долголетия и счастливой жизни.

Народные приметы на Поклонение честным веригам

  • Ветер дует с севера 29 января — к похолоданию и сильным морозам.
  • Снег идет — значит, весной будет много травы и цветов.
  • Самовар громко гудит — жди холодов.
  • Месяц на небе яркий и с круглыми рогами — к легкому и приятному морозцу.
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