7 апреля
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Жизнь

Полицию ожидает новая реформа: сократят начальников для роста раскрываемости преступлений

В МВД РФ ожидается новая административная реформа, в ходе которой сократят управленческие должности и передадут их территориальным подразделениям, пишет «Коммерсант».

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

В МВД предлагают отменить должность заместителя начальника подразделения — начальника полиции. Пока речь идет о районном уровне.

«Эта должность была введена в ходе реформы МВД, инициированной в 2011 году тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым. Смысл нововведения сводился к достижению максимально эффективной координации под единым началом работы службы криминальной полиции и полиции общественной безопасности. В криминальную службу МВД входят подразделения уголовного розыска, борьбы с экономическими преступлениями, наркотиками, специальные технические, оперативные и т. п., а в общественную — ГИБДД, патрульно-постовая, контроля за несовершеннолетними, участковые и органы дознания», — отмечает издание.

Однако в итоге новая практика себя не оправдала, поскольку слишком велика разница в специфике работы подразделений общественной и криминальной полиции.

«Вместо сотрудничества получилась своего рода „война за отчетность“», — пояснили источники издания.

Если идея об отмене должности начальника полиции будет поддержана, то это позволит сократить управленческие должности, при этом некоторые освобожденные должности можно будет спустить «на землю».

В МВД подчеркнули, что «проработка вопроса осуществляется в соответствии с ФЗ „О полиции“ и направлена на повышение контроля за всеми направлениями деятельности полиции и ответственности руководителей органов и подразделений за выполнение возложенных на полицию обязанностей».

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