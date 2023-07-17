17 июля
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Жизнь

Пользователи массово жалуются на обновление Windows 11

О жалобах на Windows 11 сообщает TechRadar.

Ноутбук и компьютер.
Ноутбук и компьютер.
Источник: сайт рекламодателя positronica.ru.

На сбои в системе начали жаловаться после выхода крупного обновления Moment 3.

Владельцы ПК жалуются на медленную работу и проблемы с интернетом.

Пользователи утверждают, что после обновления время запуска в разы увеличилось, также некоторые приложения начали медленно загружаться.

Следует отметить, что само обновление требует около 5 часов для установки.

Команда Microsoft на данный момент не отреагировала на жалобы пользователей.

Ранее Microsoft перестал поддерживать одну из операционных систем Windows.

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