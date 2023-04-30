Загрузила новое приложение и лишилась более 500 тысяч рублей

Девушке позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Звонивший убедил ее — данными банковского счета пытаются завладеть аферисты. Но для сохранности денег необходимо установить на мобильный телефон приложение.

Эта программа предназначена для удаленного доступа и управления компьютером или мобильным устройством.

После того, как девушка загрузила программу, злоумышленники получили доступ к ее личному кабинету в банковском приложении.

Они оформили заявку на кредит в размере более 500 тыс. рублей и деньги перевели на свои счета.

Возбуждено уголовное дело.

Правоохранители в очередной раз напоминают — не следует устанавливать по просьбе неизвестных программное обеспечение на гаджеты.

Ранее жительница Барнаула набрала кредитов и перевела деньги мошенникам.

Молодая женщина находилась на работе, ей на телефон позвонил злоумышленник, представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя. Звонивший стал убеждать женщину обезопасить ее финансы — перевести все деньги на резервный счет. Она оформила по телефону на себя несколько кредитов, после чего перечислила деньги мошенникам. Потерпевшая лишилась 540 тыс. рублей.

Также жительница Алтайского края взяла в кредит и отдала мошенникам 1,5 млн рублей. Женщина оформила кредит в двух банках на 150 и 625 тыс. рублей, страховку и кредитные карты на 113 тыс. рублей. Она перевела все деньги аферистам.

Между тем сибиряк перевел мошенникам 43 млн рублей.