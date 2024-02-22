Порномодель продавала воду из своей ванны и смогла заработать на дом

Порномодель купила огромный дом с помощью воды после принятия ванны. Об этом сообщает The Louis Theroux Podcast.

Белль Дельфин из Великобритании зарабатывает на платформе OnlyFans. Отмечается, что у девушки три млн подписчиков в социальных сетях.

Раньше она работала обычной моделью. Однако Белль хотела съехать от мамы, поэтому начала создавать эротический контент.

При этом девушка поняла, что можно зарабатывать не только на фото и видео. Тогда Дельфин решила продавать воду, в которой она принимала ванну.

Идеей она вдохновилась от японских автоматов с использованными женскими трусиками. Кроме того, модель думала продавать волосы или слюну, но отказалась от этой идеи.

Благодаря использованной воде из ванной она смогла заработать пять млн фунтов стерлингов (582,8 млн рублей) и купить восьмикомнатный дом в графстве Сассекс.

Ранее сообщалось, что порнозвезда вернула девственность и начала искать партнера для «первого раза».

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