3 февраля
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Жизнь

Пощипались и поклевались. 10 алтайских животных, которые умеют целоваться

Не только люди умеют целоваться. Altapress.ru нашел 10 животных в Алтайском крае, которые точно умеют вносить романтику в отношения. Рассказываем, как они это делают.

Кролики.
Кролики.
unsplash.com

Волки

Волки «целуются» не без причины. Так у них происходит знакомство. Причем как между собой, так и с человеком. Если не думать о том, что волк может откусить от вас кусок, то в нем можно разглядеть социальное и любознательное животное.

Волки.
Волки.
unsplash.com

Лоси

Проявления нежности не чужды и этим косматым великанам. Они соприкасаются мордами и слегка пощипывают губами друг друга.

Лоси.
Лоси.
unsplash.com

Сурки

Очень социальные животные, которые используют поцелуи не только как элемент романтики, но и как способ выстраивать взаимоотношения в колонии с другими сородичами.

Впрочем, об этом altapress.ru уже рассказывал. Сурки могут тереться носами друг об друга или «целовать» партнера, обхватив его мордочку лапками.

Сурки.
Сурки.
unsplash.com

Олени

Парочки оленей иногда облизывают друг другу морды. А еще могут тереться носами.

Олени.
Олени.
unsplash.com

Голуби

Настоящие романтики. Весь брачный период голуби воркуют. Когда пара образуется, то птицы «целуются» клювами и пощипывает друг другу перышки.

Голуби.
Голуби.
unsplash.com

Белки

Эти ушастые малыши тоже «целуются» — для того, чтобы опознать друг друга. И иногда во время брачных игр.

Белки.
Белки.
animaljournal.ru

Лошади

Очень социальные животные. В брачный период лошадь нежно «покусывает» партнера и трется мордой о его шею.

Лошади
Лошади
unsplash.com

Выдры

Выдры тоже умеют целоваться. Но особенно романтично они держатся за лапки, чтобы подтвердить свой статус пары (а заодно — чтобы не унесло течением).

Выдры.
Выдры.
unsplash.com

Грачи

Влюбленный грач надолго задерживает в своем клюве клюв подруги.

Грачи.
Грачи.
weblinks.ru

Медведи

Медведи тоже любят романтические игры. Во время брачного периода они могут заигрывать друг с другом, покусывая морды. Также партнеры иногда трутся носами.

Медведи.
Медведи.
unsplash.com

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