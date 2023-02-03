Пощипались и поклевались. 10 алтайских животных, которые умеют целоваться

Волки
Волки «целуются» не без причины. Так у них происходит знакомство. Причем как между собой, так и с человеком. Если не думать о том, что волк может откусить от вас кусок, то в нем можно разглядеть социальное и любознательное животное.
Лоси
Проявления нежности не чужды и этим косматым великанам. Они соприкасаются мордами и слегка пощипывают губами друг друга.
Сурки
Очень социальные животные, которые используют поцелуи не только как элемент романтики, но и как способ выстраивать взаимоотношения в колонии с другими сородичами.
Впрочем, об этом altapress.ru уже рассказывал. Сурки могут тереться носами друг об друга или «целовать» партнера, обхватив его мордочку лапками.
Олени
Парочки оленей иногда облизывают друг другу морды. А еще могут тереться носами.
Голуби
Настоящие романтики. Весь брачный период голуби воркуют. Когда пара образуется, то птицы «целуются» клювами и пощипывает друг другу перышки.
Белки
Эти ушастые малыши тоже «целуются» — для того, чтобы опознать друг друга. И иногда во время брачных игр.
Лошади
Очень социальные животные. В брачный период лошадь нежно «покусывает» партнера и трется мордой о его шею.
Выдры
Выдры тоже умеют целоваться. Но особенно романтично они держатся за лапки, чтобы подтвердить свой статус пары (а заодно — чтобы не унесло течением).
Грачи
Влюбленный грач надолго задерживает в своем клюве клюв подруги.
Медведи
Медведи тоже любят романтические игры. Во время брачного периода они могут заигрывать друг с другом, покусывая морды. Также партнеры иногда трутся носами.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!