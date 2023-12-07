Последствия сильного ветра в Барнауле показали горожане

Так, из-за ветра уже погнулся забор на ул. Телефонной на участке между ул. Советской Армии и Антона Петрова.
О пострадавших в ходе разрушения неизвестно.
Ранее тепловое вторжение после мощного снегопада началось на Алтае.
На улицах города заметили разрушения, сообщает Barnaul 22.
Так, из-за ветра уже погнулся забор на ул. Телефонной на участке между ул. Советской Армии и Антона Петрова.
О пострадавших в ходе разрушения неизвестно.
Ранее тепловое вторжение после мощного снегопада началось на Алтае.
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