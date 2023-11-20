Последствия урагана, ЖК за телевышкой и москвичи. Что произошло в Алтайском крае 20 ноября

- Жители Алтайского края вторые сутки разбираются с последствиями ураганного ветра, который уничтожил деревья, снес крыши зданий и оборвал электропровода по всему региону. Главное — в нашем обзоре.
- Трасса здоровья в Барнауле сильно пострадала от шторма. Огромные сосны и березы вырваны с корнем. Указатели и растяжки преимущественно сорваны. Вот как теперь выглядит барнаульский лес.
- У театра драмы и корпуса АлтГУ в Барнауле ветер выкорчевал с корнем высокие ели. В некоторых местах — вместе с плиткой.
- Прокурор Алтайского края Антон Герман заявил, что все пострадавшие от шторма могут обратиться за помощью в прокуратуру по месту жительства.
- Барнаулец, который десятки лет живет с матерью в подвале под детским садом, объяснил, почему отказывается от предложенных мэрией квартир.
- За телевышкой в Барнауле построят пять пятиэтажных домов — без яркой архитектурной подсветки, с пентхаусами и семейным рестораном. Проект уже одобрен.
- На международной выставке «Россия» в Москве дошла очередь до Алтайского края. Смотрите, что там показывают.
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