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Жизнь

Последствия урагана, ЖК за телевышкой и москвичи. Что произошло в Алтайском крае 20 ноября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 20 ноября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Жители Алтайского края вторые сутки разбираются с последствиями ураганного ветра, который уничтожил деревья, снес крыши зданий и оборвал электропровода по всему региону. Главное — в нашем обзоре.
  • Трасса здоровья в Барнауле сильно пострадала от шторма. Огромные сосны и березы вырваны с корнем. Указатели и растяжки преимущественно сорваны. Вот как теперь выглядит барнаульский лес.
  • У театра драмы и корпуса АлтГУ в Барнауле ветер выкорчевал с корнем высокие ели. В некоторых местах — вместе с плиткой.
  • Прокурор Алтайского края Антон Герман заявил, что все пострадавшие от шторма могут обратиться за помощью в прокуратуру по месту жительства.
  • Барнаулец, который десятки лет живет с матерью в подвале под детским садом, объяснил, почему отказывается от предложенных мэрией квартир.
  • За телевышкой в Барнауле построят пять пятиэтажных домов — без яркой архитектурной подсветки, с пентхаусами и семейным рестораном. Проект уже одобрен.
  • На международной выставке «Россия» в Москве дошла очередь до Алтайского края. Смотрите, что там показывают.

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