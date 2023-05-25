25 мая
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Жизнь

Появились фотографии из алтайского заказника, где обитает бородатая неясыть

Минприроды Алтайского края поделилась фотографиями из заказника "Обской", где обитает редкая бородатая неясыть.

Алтайский заказник.
Алтайский заказник.
Минприроды

Не так давно птица вывела потомство, и скоро можно будет увидеть фотографии подросших птенцов.

Ранее заказник "Обской" показал, как выглядит эта птица с нововыденными детенышами.

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