«Праздник топора» пройдет в Сибири

«В ближайшие месяцы мы с вами проведем все наши любимые праздники и фестивали, известные на всю Россию — такие, как фестиваль казачьей культуры «Братина», фестиваль коренных народов Сибири «Этюды Севера» и, конечно, международный фестиваль «Праздник Топора», — заявил губернатор Сергей Жвачкин.