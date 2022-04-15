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Жизнь

«Праздник топора» пройдет в Сибири

Губернатор Томской области принял решение возобновить массовые мероприятия в регионе в связи с ослаблением коронавирусных ограничений, сообщает «Интерфакс».

Топор
Топор
СС0

«В ближайшие месяцы мы с вами проведем все наши любимые праздники и фестивали, известные на всю Россию — такие, как фестиваль казачьей культуры «Братина», фестиваль коренных народов Сибири «Этюды Севера» и, конечно, международный фестиваль «Праздник Топора», — заявил губернатор Сергей Жвачкин.

По его словам, проведение массовых мероприятий стало возможно в связи с эпидситуацией, достигнутой благодаря коллективному иммунитету.

Между тем недешевая алтайская глубинка привлекает туристов на майские праздники.

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