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Жизнь

Предпенсионерка из сибирской больницы на работе уничтожала вакцину

В Томске задержали 63-летнюю сотрудницу медучреждения, которая избавлялась от антиковидной вакцины, сообщает региональное МВД.

Вакцина.
Вакцина.
ССО.

С июня по июль 2021 года сотрудница одного из медучреждений Томска делала ложные записи о прививках.

«Вносила ложные сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от COVID-19 о якобы сделанных прививках от новой коронавирусной инфекции, а сама уничтожала вакцину», — рассказали в ведомстве.

Возбудили уголовное дело по признакам «растраты» — до 2 лет лишения свободы.

Ранее в Калужской области уволили медсестру, которая из-за отсутствия вакцины вкалывала пациентам физраствор.

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