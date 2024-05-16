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Премию в 100 тыс. рублей выплатят лучшим швеям Алтайского края

Форума легкой промышленности в Алтайском крае, приуроченный к празднованию Дня работников текстильной и легкой промышленности, пройдет в Барнауле с 29 по 30 мая. На нем победителям и призерам конкурса в номинации «Лучшая швея» в 2024 году вручат дипломы и выплатят денежные поощрения, сообщает Министерство промышленности и энергетики Алтайского края.

Швея.
Швея.
СС0

100 тыс. рублей выплатят лучшим швеям за первое место, 80 тыс. рублей — за второе и 60 тыс. рублей — за третье место.

В рамках программы также планируют провести розыгрыш подарочных сертификатов и главного приза — профессиональной швейной машины.

Также на форуме будет организована дискуссионная площадка «Кому на Руси шить хорошо», на которой представители отрасли легкой промышленности со всей Сибири и поставщики оборудования обсудят направления развития отрасли, а также варианты налаживания взаимовыгодных кооперационных связей

Программой форума запланировано посещение швейных предприятий Алтайского края и образовательно-производственного центра легкой промышленности, а также выставка современного производственного оборудования, тканей и фурнитуры для предприятий легкой промышленности на ее площадке.

Своим опытом в развитии швейных производств поделятся сотрудники и руководители двух предприятий Алтайского края во время экскурсий на своих производственных площадках — «Спецобъединение-Алтай» и «Тонар Плюс».

Ранее мы писали, как промышленные предприятия Алтайского края привлекают новые кадры через экскурсии.

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