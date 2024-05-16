Премию в 100 тыс. рублей выплатят лучшим швеям Алтайского края

100 тыс. рублей выплатят лучшим швеям за первое место, 80 тыс. рублей — за второе и 60 тыс. рублей — за третье место.
В рамках программы также планируют провести розыгрыш подарочных сертификатов и главного приза — профессиональной швейной машины.
Также на форуме будет организована дискуссионная площадка «Кому на Руси шить хорошо», на которой представители отрасли легкой промышленности со всей Сибири и поставщики оборудования обсудят направления развития отрасли, а также варианты налаживания взаимовыгодных кооперационных связей
Программой форума запланировано посещение швейных предприятий Алтайского края и образовательно-производственного центра легкой промышленности, а также выставка современного производственного оборудования, тканей и фурнитуры для предприятий легкой промышленности на ее площадке.
Своим опытом в развитии швейных производств поделятся сотрудники и руководители двух предприятий Алтайского края во время экскурсий на своих производственных площадках — «Спецобъединение-Алтай» и «Тонар Плюс».
Ранее мы писали, как промышленные предприятия Алтайского края привлекают новые кадры через экскурсии.
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