Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 декабря -11°C
Жизнь

Приезд Путина в разукрашенный гирляндами Тобольск вызвал огромнейшие пробки

1 декабря жители Тобольска и пригородов встали в огромную пробку из-за приезда президента России Владимира Путина, сообщает 72.RU.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Пробка размером в «десятки километров» образовалась на подъезде к Тобольску.

На трассе стояли сотрудники ДПС, которые перекрыли дорогу для всех видов транспорта. В итоге движение полностью остановилось.

«Позвонил коллега и говорит, что сорок километров не доезжая Тобольска, со стороны Тюмени, тоже пробка. Машины все набиваются и набиваются. Хотя Владимир Владимирович сказал не закрывать сообщение между городами», — возмутился водитель, записавший на видео образовавшийся затор.

Мужчину возмутило, что в машинах едут маленькие дети, старики, беременные женщины — и это во время пандемии. Но почему-то решили именно таким образом организовать дорожное движение в этот день.

«Разве так можно? Если бы президент знал, что здесь происходит, он бы не одобрил такое», — заявил другой местный житель, который из-за пробки не доехал до Тобольска.

Издание отмечает, что в ГИБДД комментировать пробки отказались, в том числе и самую гигантскую возле Тобольска.

Примечательно, что сервис «Яндекс.Пробки» не показывал серьезного затруднения на трассе, что вызвало еще большее возмущение у местных жителей.

Напомним, в конце ноября Тобольск экстренно обвешали гирляндами к приезду Путина. Тобольчане удивились — раньше такого не было, а теперь атрибутику новогоднюю развесили по городу за месяц до праздника.

В местной администрации заявили, что украшение идет в плановом режиме и с приездом президента это никак не связано.

Примечательно, что летом 2020 года перед «внезапным приездом Путина» в Тобольске начали ремонтировать дороги, красить заборы и высаживать цветы. Тогда власти тоже пояснили, что все идет по плану.

Ранее в Омске отремонтированные к приезду Путина фасады домов начали «таять вместе со снегом». Вся красота, сделанная осенью 2019 года, не продержалась и до весны.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость