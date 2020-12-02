Приезд Путина в разукрашенный гирляндами Тобольск вызвал огромнейшие пробки

Пробка размером в «десятки километров» образовалась на подъезде к Тобольску.

На трассе стояли сотрудники ДПС, которые перекрыли дорогу для всех видов транспорта. В итоге движение полностью остановилось.

«Позвонил коллега и говорит, что сорок километров не доезжая Тобольска, со стороны Тюмени, тоже пробка. Машины все набиваются и набиваются. Хотя Владимир Владимирович сказал не закрывать сообщение между городами», — возмутился водитель, записавший на видео образовавшийся затор.

Мужчину возмутило, что в машинах едут маленькие дети, старики, беременные женщины — и это во время пандемии. Но почему-то решили именно таким образом организовать дорожное движение в этот день.

«Разве так можно? Если бы президент знал, что здесь происходит, он бы не одобрил такое», — заявил другой местный житель, который из-за пробки не доехал до Тобольска.

Издание отмечает, что в ГИБДД комментировать пробки отказались, в том числе и самую гигантскую возле Тобольска.

Примечательно, что сервис «Яндекс.Пробки» не показывал серьезного затруднения на трассе, что вызвало еще большее возмущение у местных жителей.

Напомним, в конце ноября Тобольск экстренно обвешали гирляндами к приезду Путина. Тобольчане удивились — раньше такого не было, а теперь атрибутику новогоднюю развесили по городу за месяц до праздника.

В местной администрации заявили, что украшение идет в плановом режиме и с приездом президента это никак не связано.

Примечательно, что летом 2020 года перед «внезапным приездом Путина» в Тобольске начали ремонтировать дороги, красить заборы и высаживать цветы. Тогда власти тоже пояснили, что все идет по плану.

Ранее в Омске отремонтированные к приезду Путина фасады домов начали «таять вместе со снегом». Вся красота, сделанная осенью 2019 года, не продержалась и до весны.