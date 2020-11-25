Тобольск экстренно обвешали гирляндами к приезду Путина. А летом «пулей» покрасили заборы по этой же причине

Тобольск начали спешно украшать новогодней атрибутикой за несколько дней до предполагаемого визита президента России Владимира Путина, сообщает URA.RU .

Местные жители отмечают, что «раньше такого не было». А сейчас гирлянды разные развешивать начали и какую-то другую атрибутику новогоднюю.

«В общем, украшают город. Но, скорее всего, не к Новому году готовятся, а к приезду Путина», — рассказал изданию один из жителей Тобольска.

Некоторые предполагают, что очень ранняя подготовка города к Новому году — это заслуга действующего мэра Тобольска Максима Афанасьева.

Якобы город «хоть как-то начал меняться в лучшую сторону». А теперь вот и к Новому году стали готовиться заранее, а не в последний момент.

Новый год. Гирлянда. СС0

В городской администрации заявили, что украшение города новогодней атрибутикой идет в плановом режиме. С приездом Путина это не связывают.

«Никакой спешки нет. Все идет согласно утвержденному плану. Украшаются улицы, начался монтаж елки, также предприниматели начали украшать свои торговые точки», — пояснили власти.

Примечательно, что в июле 2020 года в Тобольске произошла похожая ситуация. Тогда перед «приездом Путина» начали экстренно ремонтировать дороги, красить заборы и высаживать цветы. О предстоящем визите сообщил зампред правительства РФ Юрий Борисов.

«Буквально на следующий день после того, как в СМИ появилась новость о том, что в Тобольск приедет Путин, местные власти „зашевелились“. На совпадение это не похоже, потому что все это дело простаивало годами», — заметили жители города.

Дача. Забор. Кот. СС0

Внезапное внимание к заборам и цветам в тобольской администрации пояснили схожим образом — косметический ремонт города не проводят специально к приезду Путина.

«Работы у нас начались еще весной. Это новые стандарты по благоустройству города, который ввел глава Тобольска Максим Афанасьев. Поливальные машины ходят, высаживаются цветы, ремонтируются дороги. Все это делается по плану», — парировали власти все подозрения.

Ранее в Омске отремонтированные к приезду Путина фасады домов начали «таять вместе со снегом». Вся красота, сделанная осенью 2019 года, не продержалась и до весны.

Напомним, в ноябре 2019 года Путин прилетал в Омск на Российско-Казахстанский форум. За пару дней до этого «покрасили траву» возле хоккейной академии «Авангард»