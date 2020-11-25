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Жизнь

Тобольск экстренно обвешали гирляндами к приезду Путина. А летом «пулей» покрасили заборы по этой же причине

Тобольск начали спешно украшать новогодней атрибутикой за несколько дней до предполагаемого визита президента России Владимира Путина, сообщает URA.RU.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Местные жители отмечают, что «раньше такого не было». А сейчас гирлянды разные развешивать начали и какую-то другую атрибутику новогоднюю.

«В общем, украшают город. Но, скорее всего, не к Новому году готовятся, а к приезду Путина», — рассказал изданию один из жителей Тобольска.

Некоторые предполагают, что очень ранняя подготовка города к Новому году — это заслуга действующего мэра Тобольска Максима Афанасьева.

Якобы город «хоть как-то начал меняться в лучшую сторону». А теперь вот и к Новому году стали готовиться заранее, а не в последний момент.

Новый год. Гирлянда.
Новый год. Гирлянда.
СС0

В городской администрации заявили, что украшение города новогодней атрибутикой идет в плановом режиме. С приездом Путина это не связывают.

«Никакой спешки нет. Все идет согласно утвержденному плану. Украшаются улицы, начался монтаж елки, также предприниматели начали украшать свои торговые точки», — пояснили власти.

Примечательно, что в июле 2020 года в Тобольске произошла похожая ситуация. Тогда перед «приездом Путина» начали экстренно ремонтировать дороги, красить заборы и высаживать цветы. О предстоящем визите сообщил зампред правительства РФ Юрий Борисов.

«Буквально на следующий день после того, как в СМИ появилась новость о том, что в Тобольск приедет Путин, местные власти „зашевелились“. На совпадение это не похоже, потому что все это дело простаивало годами», — заметили жители города.

Дача. Забор. Кот.
Дача. Забор. Кот.
СС0

Внезапное внимание к заборам и цветам в тобольской администрации пояснили схожим образом — косметический ремонт города не проводят специально к приезду Путина.

«Работы у нас начались еще весной. Это новые стандарты по благоустройству города, который ввел глава Тобольска Максим Афанасьев. Поливальные машины ходят, высаживаются цветы, ремонтируются дороги. Все это делается по плану», — парировали власти все подозрения.

Ранее в Омске отремонтированные к приезду Путина фасады домов начали «таять вместе со снегом». Вся красота, сделанная осенью 2019 года, не продержалась и до весны.

Напомним, в ноябре 2019 года Путин прилетал в Омск на Российско-Казахстанский форум. За пару дней до этого «покрасили траву» возле хоккейной академии «Авангард»

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