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Жизнь

Приговор таксисту, буллинг в Романово и комсомол в Шишковке. Что произошло 24 апреля в Алтайском крае

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 24 апреля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В Барнауле вынесли приговор водителю такси Фирдавсу Умарову по обвинению в смертельном ДТП. Он получил 6 лет и 8 месяцев колонии. О том, как прошел суд, рассказала Ольга Матвеева, потерявшая в аварии дочь и внука.
  • Водители маршруток № 205, которые следуют до Новоалтайска, обвиняют пассажиров из Барнаула, что те занимают «не свои» места. Дело доходит до скандалов. Ситуацию прокомментировал перевозчик.
  • В Алтайском крае растет количество пожаров: за последние сутки зарегистрировали более 70 возгораний. В МЧС напомнили, что с 12 апреля официально начался пожароопасный сезон.
  • На Алтае зацвел маральник — «по расписанию», несмотря на внезапные апрельские морозы.
  • Власти Барнаула решили расселить жителей 123-летнего дома-памятника на Пролетарской, 74. Аварийным дом признали в 2019 году, а последний капремонт здесь делали еще в 1986-м.
  • Горные офицеры, комсомолки, поэтические баттлы — все смешалось в Шишковке 21 апреля. Смотрите, как в Барнауле прошла Библионочь.
  • В селе Романово группа подростков избила сверстника. Мальчика также заставили встать на колени. Все происходящее снимали на видео, которое опубликовали в соцсетях. СК и прокуратура начали проверку, участники и очевидцы уже установлены.
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