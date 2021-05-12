Прирост зараженных COVID-19 на Алтае вновь увеличился, но всего лишь на 10%

В Алтайском крае, по данным на 12 мая, зарегистрировали 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 10 смертей, сообщает региональный оперштаб.

1 мая в Алтайском крае зарегистрировали 78 случаев заражения, далее прирост постепенно снижался и 11 мая достиг отметки +60. Таким образом скачок за одни сутки — с 11-го по 12 мая — составил 10% (на семь случаев больше).

На 12 мая всего в крае инфицированных — 50 459 (в том числе 3 453 ребенка до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 45 418 пациентов, из них за прошедшие сутки — 107.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 654 человека.

«Кроме этого, 189 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 4 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 67 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Вакцина от коронавируса. zdravalt.ru

«Развернуто 1162 койки, к кислороду имеют подключение 1108, с ИВЛ — 198. Резервных коек: 1162 — 654 — 189 = 319», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 152, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 76.

За весь период наблюдений в Алтайском крае скончались 3 058 человек: из них 10 — за прошедшие сутки из-за COVID-19. Всего от коронавирусной инфекции скончались 2 142 человека (по иным причинам смерти — 916).

На новую коронавирусную инфекцию обследовали 1 425 422 человека. На 12 мая в регионе прививается 206 133 человека: 54 884 — получили первую прививку, 151 249 — получили две прививки (полностью вакцинированы).

Ранее сообщали, что прирост зараженных COVID-19 на Алтае приблизился к минимальному за 12 месяцев.